Kanye West Türkiye'ye Geliyor: 24 Saat Dolmadan 10 Sahte Bilet Sitesi Açıldı!
Dünya yıldızı Kanye West, 30 Mayıs’ta İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda vereceği dev konserle Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir beklenen bu haber, müzik dünyasında adeta bir bomba etkisi yarattı. Ancak sanatçının gelişini kötüye kullanmak isteyenler de oldu.
Detaylar 👇
Konserin organizatörlüğünü üstlenen ILS Vision ve TemaCC işbirliği ile dün akşam resmi hesaplarından yaptıkları açıklamayla konserin gerçekleşeceğini resmen doğruladı ve biletler için ön kayıt sürecinin başladığını duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın