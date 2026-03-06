onedio
Kanye West Türkiye'ye Geliyor: 24 Saat Dolmadan 10 Sahte Bilet Sitesi Açıldı!

Kanye West Türkiye'ye Geliyor: 24 Saat Dolmadan 10 Sahte Bilet Sitesi Açıldı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
06.03.2026 - 15:09

Dünya yıldızı Kanye West, 30 Mayıs’ta İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda vereceği dev konserle Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir beklenen bu haber, müzik dünyasında adeta bir bomba etkisi yarattı. Ancak sanatçının gelişini kötüye kullanmak isteyenler de oldu.

Detaylar 👇

Konserin organizatörlüğünü üstlenen ILS Vision ve TemaCC işbirliği ile dün akşam resmi hesaplarından yaptıkları açıklamayla konserin gerçekleşeceğini resmen doğruladı ve biletler için ön kayıt sürecinin başladığını duyurdu.

Konserin organizatörlüğünü üstlenen ILS Vision ve TemaCC işbirliği ile dün akşam resmi hesaplarından yaptıkları açıklamayla konserin gerçekleşeceğini resmen doğruladı ve biletler için ön kayıt sürecinin başladığını duyurdu.

Bu duyurunun ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken, bilet arayışına giren hayranların heyecanı dolandırıcıları da harekete geçirdi.

Ancak açıklamanın üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden, internet ortamında tam 10 adet sahte bilet satış sitesi açıldığı ortaya çıktı. Profesyonel görünümlü tasarımlarla hazırlanan bu sitelerin kullanıcıların kredi kartı bilgilerini ve kişisel verilerini ele geçirmeyi hedeflediği tespit edildi.

Durum üzerine organizatör firmalar acil bir uyarı metni yayımlayarak, biletlerin henüz genel satışa çıkmadığını ve yalnızca resmi duyurulan kanallar üzerinden işlem yapılması gerektiğini belirtti. Yetkililer, 'Resmi sitemiz dışındaki hiçbir platforma itibar etmeyin' diyerek, hayranların maddi ve manevi mağduriyet yaşamaması için çok dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi. Emniyet güçlerinin de bu sahte sitelere yönelik erişim engeli çalışmalarını başlattığı bildirildi.

Resmi satış kanallarına buradan erişebilirsiniz.

