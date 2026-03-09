Gazeteci Fuat Uğur'un Celal Karatüre ve Tarkan'ı Kıyaslaması Sosyal Medyanın Gündeminde

Kabede Hacılar ilahisine yaptığı yorumla tüm listeleri altüst eden ve Ramazan ayına damgasını vuran Celal Karatüre son günlerin en popüler ve aranan isimlerinden biri. Gazeteci Fuat Uğur ise iddiasını bir tık ileri taşıyarak ünlü ilahinin yorumcusunu Tarkan'la kıyasladı. 'Hangisi megastar?' diye sordu. Biz de bu iddiayı bir ankete dönüştürdük.