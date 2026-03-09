onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Gazeteci Fuat Uğur'un Celal Karatüre ve Tarkan'ı Kıyaslaması Sosyal Medyanın Gündeminde

Gazeteci Fuat Uğur'un Celal Karatüre ve Tarkan'ı Kıyaslaması Sosyal Medyanın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.03.2026 - 14:39 Son Güncelleme: 09.03.2026 - 14:42

Kabede Hacılar ilahisine yaptığı yorumla tüm listeleri altüst eden ve Ramazan ayına damgasını vuran Celal Karatüre son günlerin en popüler ve aranan isimlerinden biri. Gazeteci Fuat Uğur ise iddiasını bir tık ileri taşıyarak ünlü ilahinin yorumcusunu Tarkan'la kıyasladı. 'Hangisi megastar?' diye sordu. Biz de bu iddiayı bir ankete dönüştürdük.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uğur'un paylaşımı şöyleydi;

Uğur'un paylaşımı şöyleydi;

Tabii bu iddialı çıkışa tepkiler de gecikmedi.

Tabii bu iddialı çıkışa tepkiler de gecikmedi.
twitter.com

Söylemi fazla iddialı bulanlar oldu.

Söylemi fazla iddialı bulanlar oldu.
twitter.com

Tartışmaya bile gerek görmeyenler var.

Tartışmaya bile gerek görmeyenler var.
twitter.com

Tarz farkı diyen oldu.

Tarz farkı diyen oldu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bazıları da inanamadı...

Bazıları da inanamadı...
twitter.com

Peki sizce Tarkan mı Celal Karatüre mi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın