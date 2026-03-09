Gazeteci Fuat Uğur'un Celal Karatüre ve Tarkan'ı Kıyaslaması Sosyal Medyanın Gündeminde
Kabede Hacılar ilahisine yaptığı yorumla tüm listeleri altüst eden ve Ramazan ayına damgasını vuran Celal Karatüre son günlerin en popüler ve aranan isimlerinden biri. Gazeteci Fuat Uğur ise iddiasını bir tık ileri taşıyarak ünlü ilahinin yorumcusunu Tarkan'la kıyasladı. 'Hangisi megastar?' diye sordu. Biz de bu iddiayı bir ankete dönüştürdük.
Uğur'un paylaşımı şöyleydi;
Tabii bu iddialı çıkışa tepkiler de gecikmedi.
Söylemi fazla iddialı bulanlar oldu.
Tartışmaya bile gerek görmeyenler var.
Tarz farkı diyen oldu.
Bazıları da inanamadı...
Peki sizce Tarkan mı Celal Karatüre mi?
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
