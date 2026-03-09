Yüz Tipine Göre Karakter Analizini Yapıyoruz!

İnsanların karakteri sadece söylediklerinden değil, bazen yüz hatlarından da ipuçları verir. Yüz şekli, mimikler ve ifadeler çoğu zaman kişinin dünyaya nasıl yaklaştığına dair küçük sinyaller taşır. Elbette bu kesin bir bilim değil ama eğlenceli bir gözlem yöntemi olduğu kesin! Şimdi yüz tipine en yakın olanı seç ve kişiliğin hakkında neler söylediğini öğren!