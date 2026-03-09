Herkesin Tarzı Kendine: ODTÜ'lü Öğrenciler Bir Okul Gününde Giydikleri Kıyafetleri Paylaştı

Herkesin giyim tarzı, çoğunlukla kendi karakterinin bir yansıması. Elbette, dönemin modası da, farkında olalım ya da olmayalım, bu seçimler üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Dolayısıyla, giyim tarzımız, sadece kişisel tercihlerimizi değil, aynı zamanda dönemin modasını ve toplumsal eğilimleri de yansıtır. Bu da kafamızda bir norm oluşmasına sebep oluyor.

ODTÜ'lü öğrenciler bir okul gününde giydikleri kıyafetleri paylaştı. Öğrencilerin sıra dışı tarzı pek çok kişiye ilginç geldi.