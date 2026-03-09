onedio
Herkesin Tarzı Kendine: ODTÜ'lü Öğrenciler Bir Okul Gününde Giydikleri Kıyafetleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
09.03.2026 - 15:42

Herkesin giyim tarzı, çoğunlukla kendi karakterinin bir yansıması. Elbette, dönemin modası da, farkında olalım ya da olmayalım, bu seçimler üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Dolayısıyla, giyim tarzımız, sadece kişisel tercihlerimizi değil, aynı zamanda dönemin modasını ve toplumsal eğilimleri de yansıtır. Bu da kafamızda bir norm oluşmasına sebep oluyor. 

ODTÜ'lü öğrenciler bir okul gününde giydikleri kıyafetleri paylaştı. Öğrencilerin sıra dışı tarzı pek çok kişiye ilginç geldi.

İnsanlar ikiye bölündü.

Kimileri kıyafetleri sıra dışı olmalarından ziyade 'garip' ve 'saçma' olarak tanımladı. Kimileri ise her birimizin sosyal medyanın da etkisiyle görmeye ve haliyle giymeye alıştığımız kıyafet kalıplarını yıkıp, tamamen kendilerine özgü bir tarz oluşturmalarını beğendi. Her birinin tarzının birbirine benziyor olması da ayrıca dikkat çekti.

