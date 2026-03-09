onedio
Denizli’de Meydana Gelen 5.1 Büyüklüğündeki Deprem Anı!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.03.2026 - 13:37

AFAD, Denizli’nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Depremde can veya mal kaybı yaşanmazken, deprem anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ağıldaki koyunlar büyük korku yaşadı.

Sarayköy ilçesinde cep telefonu satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası sarsıntı anını kaydetti.

Görüntüde, çalışanın deprem anında hızlıca dışarıya çıkması ve dışarıdaki vatandaşların paniği yer aldı.

Yenicekent Mahallesi'ndeki bir ağılın kamerasında ise deprem sırasında koyunların kaçmaya çalıştığı görüldü.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
