"Damsız Almıyoruz" Diyen İşletmeye 256 Bin Lira Para Cezası Kesildi

İsmail Kahraman
09.03.2026 - 12:33

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), biletleri olmasına rağmen iki erkeğin mekâna “damsız almıyoruz” denilerek alınmaması üzerine soruşturma başlattı. Kurum, “damsız girilmez” kararını cinsiyet temelinde ayrımcılık saydı ve işletmeye en üst sınırdan toplam 256 bin lira para cezası kesti.

Bir vatandaş, arkadaşı ile birlikte daha önceden bilet almasına rağmen kafe, restoran ve canlı müzik kulübü olarak hizmet veren işletmeye alınmadı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na yapılan başvuru sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başvuran kişi, biletlerde veya etkinlik kurallarında iki erkeğin içeri alınmayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığını, yalnızca kadın ve erkek sayısının dengelenmesine dikkat edileceğine dair bir ifade yer aldığını belirterek duruma itiraz ettiğini ve işletmeye elektronik posta yoluyla şikâyette bulunduğunu ifade etti. İşletme tarafından verilen yanıtta ise içerideki kadın-erkek dengesinin sağlanması ve kadın misafirlerin huzurunun korunması amacıyla bu tür uygulamaların yapılabildiğinin bildirildiğini aktardı. Başvuran, alkol tüketiminin yalnızca erkeklere özgü olmadığını, kadınların da benzer şekilde rahatsızlık verebileceğini belirterek uygulamanın cinsiyet temelinde ayrımcılık olduğunu ileri sürdü.

İşletme avukatı tarafından TİHEK'e sunulan görüşte ise etkinlik kurallarında, “organizasyon şirketinin etkinlik için uygun görmediği kişileri bilet ücretini iade etmek kaydıyla içeri almama hakkına sahip olduğu” ve “organizasyon sahibinin kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla bilet ücretini iade etmek kaydıyla kişiyi içeri almama hakkını kullanabileceği” hükümlerinin yer aldığı, bu kapsamda başvurana bilet ücreti iadesi yapılarak içeri almama hakkının kullanıldığı, işletmede kadın-erkek eşitliğine aykırı herhangi bir ayrımcı tutum sergilenmediği belirtildi.

İşletmeye en üst sınırdan para cezası kesildi

TİHEK değerlendirmesinde, başvuranın yalnızca erkek olması nedeniyle mekâna alınmadığının anlaşıldığını, bunun cinsiyet temelinde farklı muamele teşkil ettiğini belirtti. Kararda, erkeklerin alkol aldığında kadınları veya diğer müşterileri rahatsız edeceği yönündeki varsayımın toplumsal önyargılara dayandığı, somut bir gerekçeye dayanmadığı vurgulandı. Ayrıca olası olumsuz durumların önlenmesi için güvenlik önlemlerinin artırılması gibi alternatif tedbirlerin uygulanabileceği ifade edildi.

Kurul, söz konusu uygulamanın 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu kapsamında cinsiyet temelinde doğrudan ayrımcılık oluşturduğuna karar verdi. İhlalin niteliği, toplumsal önyargılara dayanan bir uygulama olması ve ayrımcılık yasağı ile korunmak istenen kamusal menfaat dikkate alınarak işletmeye üst sınırdan 256 bin 357 lira idari para cezası uygulanmasına hükmedildi.

