"Damsız Almıyoruz" Diyen İşletmeye 256 Bin Lira Para Cezası Kesildi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na yapılan başvuru sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başvuran kişi, biletlerde veya etkinlik kurallarında iki erkeğin içeri alınmayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığını, yalnızca kadın ve erkek sayısının dengelenmesine dikkat edileceğine dair bir ifade yer aldığını belirterek duruma itiraz ettiğini ve işletmeye elektronik posta yoluyla şikâyette bulunduğunu ifade etti. İşletme tarafından verilen yanıtta ise içerideki kadın-erkek dengesinin sağlanması ve kadın misafirlerin huzurunun korunması amacıyla bu tür uygulamaların yapılabildiğinin bildirildiğini aktardı. Başvuran, alkol tüketiminin yalnızca erkeklere özgü olmadığını, kadınların da benzer şekilde rahatsızlık verebileceğini belirterek uygulamanın cinsiyet temelinde ayrımcılık olduğunu ileri sürdü.

İşletme avukatı tarafından TİHEK'e sunulan görüşte ise etkinlik kurallarında, “organizasyon şirketinin etkinlik için uygun görmediği kişileri bilet ücretini iade etmek kaydıyla içeri almama hakkına sahip olduğu” ve “organizasyon sahibinin kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla bilet ücretini iade etmek kaydıyla kişiyi içeri almama hakkını kullanabileceği” hükümlerinin yer aldığı, bu kapsamda başvurana bilet ücreti iadesi yapılarak içeri almama hakkının kullanıldığı, işletmede kadın-erkek eşitliğine aykırı herhangi bir ayrımcı tutum sergilenmediği belirtildi.