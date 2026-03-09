"Damsız Almıyoruz" Diyen İşletmeye 256 Bin Lira Para Cezası Kesildi
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), biletleri olmasına rağmen iki erkeğin mekâna “damsız almıyoruz” denilerek alınmaması üzerine soruşturma başlattı. Kurum, “damsız girilmez” kararını cinsiyet temelinde ayrımcılık saydı ve işletmeye en üst sınırdan toplam 256 bin lira para cezası kesti.
Bir vatandaş, arkadaşı ile birlikte daha önceden bilet almasına rağmen kafe, restoran ve canlı müzik kulübü olarak hizmet veren işletmeye alınmadı.
İşletmeye en üst sınırdan para cezası kesildi
