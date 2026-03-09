Çin'in Nostradamusu İran'da Yaşananlar Üzerine Yeni Tahminlerde Bulundu

Bu haritadan da görebileceğiniz gibi, bu savaş dünyanın sonudur. Her iki tarafın da birbirini yok etme potansiyeli var. Bu gerçekten ne kadar ileri gitmek istedikleriyle ilgili bir mesele. Buna bir nevi 'cesaret oyunu' da diyebiliriz. Birbirimizi havaya uçurabiliriz. Ne kadar ileri gitmek istiyorsunuz?

Asıl sorun şu: İranlılar Şii ve şehadete inanıyorlar. Dini liderleri Ayetullah Humeyni'yi öldürdünüz. Bu yüzden çok ama çok ileri gitmeye hazırlar. Körfez ülkeleri Müslüman ama materyalistler; parayı seviyorlar. Ayrıca nüfusun çoğu yabancılardan oluşuyor. Dubai’nin %90'ı yabancı. Acı çekerlerse ne olacağını sanıyorsunuz? Kaçıp gidecekler. Bu yüzden bu adil bir eşleşme değil.

İnsanların aklındaki en büyük soru, öncelikle Amerikalıların kara birlikleri kullanıp kullanmayacağıdır. Çünkü İran'ı yenmenin tek yolu kara birlikleri kullanmaktır. Gelecek birkaç hafta içinde buna bakacağız; Amerika ordusunu, yani hükümeti devirmek için yarım milyon veya iki milyon askerini gönderecek mi? Bu birinci soru.

İkinci soru: Nükleer silahlar. Eğer savaşı kaybediyorsanız, nükleer silah kullanmayı seçer misiniz? Bu da elimizdeki bir diğer büyük soru.

Diğer bir büyük soru ise kimlerin dahil olacağıdır. Çünkü bu durum çok vahim. Avrupa mı? Özellikle Almanya, Fransa ve İngiltere bu savaşa girmekten bahsediyor. Ve tahmin edin ne olur? Eğer bu gerçekleşirse, Rusya ve Çin'in de İranlıların yanında savaşa girmesi muhtemeldir. Bu, 3. Dünya Savaşı demektir. Hürmüz Boğazı'nın önemi ve Orta Doğu'nun önemi nedeniyle, bir noktada herkesin dahil olması gerekiyor.