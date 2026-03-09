onedio
Fırat Nehri'nde İlk Kez 100 Kiloluk Bir Turna Balığı Yakalandı

Dilara Bağcı Peker
09.03.2026 - 13:04

Kurak geçen yaz aylarının etkisi, göllerimizde ve akarsularımızda görülmeye başlamıştı. Çoğu gölümüz kurumaya yüz tutmuşken artan yağışlar bereketi getirdi. Yurdun dört bir yanından şelalelerin, göllerin ve nehirlerin yeniden suya kavuştuğu haberleri geldi. Yağışlarla beraber su havzalarında yaşayan balıklar ve kuşlar da çeşitlendi. 

Fırat Nehri'nde ilk kez 100 kiloluk bir balık ağlara takıldı.

Kaynak: İHA

Fırat Nehri'nde balıkçı ağına 100 kiloluk dev turna balığı takıldı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Fırat Nehri'nde balıkçı ağına 100 kiloluk dev turna balığı takıldı. Balıkçılar ilk defa bu büyüklükte bir balıkla karşılaştıklarını söyledi. Balığı görenler hayretler içerisinde kaldı!

100 kiloluk turna balığı satış için Çermik ilçe merkezine getirildi. Bir insan boyunda olan balık sepetli motosiklet üzerinde satışa sunuldu. Yakalanan turna balığı Çermik'te halka kilo ile satışı yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde de Ege Bölgesi'nin en önemli göllerinden biri olan Bafa Gölü'nün yeniden bereketli günlerine kavuştuğu görülmüş, metrelerce geri çekilen göl suyu yeniden eski seviyesine dönmüştü. Bafa Gölü'nde su seviyesi yeniden yükseldi, balıkçılar da yeniden ağlarını göle bırakmaya başladı. Bafa Gölü'nde de yılan balığı görüldüğü kaydedildi.

