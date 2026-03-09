Fırat Nehri'nde İlk Kez 100 Kiloluk Bir Turna Balığı Yakalandı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Fırat Nehri'nde balıkçı ağına 100 kiloluk dev turna balığı takıldı. Balıkçılar ilk defa bu büyüklükte bir balıkla karşılaştıklarını söyledi. Balığı görenler hayretler içerisinde kaldı!

100 kiloluk turna balığı satış için Çermik ilçe merkezine getirildi. Bir insan boyunda olan balık sepetli motosiklet üzerinde satışa sunuldu. Yakalanan turna balığı Çermik'te halka kilo ile satışı yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde de Ege Bölgesi'nin en önemli göllerinden biri olan Bafa Gölü'nün yeniden bereketli günlerine kavuştuğu görülmüş, metrelerce geri çekilen göl suyu yeniden eski seviyesine dönmüştü. Bafa Gölü'nde su seviyesi yeniden yükseldi, balıkçılar da yeniden ağlarını göle bırakmaya başladı. Bafa Gölü'nde de yılan balığı görüldüğü kaydedildi.