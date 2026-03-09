Fırat Nehri'nde İlk Kez 100 Kiloluk Bir Turna Balığı Yakalandı
Kurak geçen yaz aylarının etkisi, göllerimizde ve akarsularımızda görülmeye başlamıştı. Çoğu gölümüz kurumaya yüz tutmuşken artan yağışlar bereketi getirdi. Yurdun dört bir yanından şelalelerin, göllerin ve nehirlerin yeniden suya kavuştuğu haberleri geldi. Yağışlarla beraber su havzalarında yaşayan balıklar ve kuşlar da çeşitlendi.
Fırat Nehri'nde ilk kez 100 kiloluk bir balık ağlara takıldı.
Kaynak: İHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fırat Nehri'nde balıkçı ağına 100 kiloluk dev turna balığı takıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın