7 Bin Kilometreden Gelen Yılan Balığı Bafa Gölü’nde Bolluğa Neden Oldu
Yaz aylarında yaşanan kuraklık Bafa Gölü’nün su seviyesini ciddi ölçüde düşürmüştü. Göl kıyıları metrelerce geri çekilmiş, balıkçılar için zorlu bir dönem başlamıştı. Son haftalarda etkili olan yağışlar ise tabloyu tamamen değiştirdi. Su seviyesi yeniden yükseldi, göl adeta nefes aldı. Artan su hareketiyle, balıkçılar da yeniden ağlarını göle bırakmaya başladı.
Kaynak: AA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ege Bölgesi’nin en büyük doğal göllerinden biri olan Bafa, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi su kaybı yaşamıştı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Artan su seviyesi balıkçılığı da hareketlendirdi
7 bin kilometreden gelen yılan balığı gölde yeniden görülmeye başladı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın