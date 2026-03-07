7 Bin Kilometreden Gelen Yılan Balığı Bafa Gölü’nde Bolluğa Neden Oldu

Çakır durumu şu sözlerle anlattı: 'Yağmur çok olunca su yükseldi ve göl temizlendi. Balığımız çok bol. Şu anda gölde kirlilik yok ve herkes balığa gidiyor. Akşam balık ağlarını atıyoruz ve sabah toplamaya gidiyoruz. Önceki yıllara göre gölümüz bu yıl çok zengin ve balığımız çok. Göle bağlı 5 mahallemiz var ve buralarda yaklaşık 250 tekne ile balıkçılık yapılıyor. Kirlilik ağların ağızını kapatıyordu ama şu an su temiz olunca balık geçmeye başladı.'

Göle bağlı beş mahallede yaklaşık 250 tekneyle balıkçılık yapıldığını belirten Çakır, kirlilik dönemlerinde ağların ağızlarının kapandığını ancak temiz su sayesinde balık geçişinin yeniden başladığını ifade ediyor.

En dikkat çeken tür ise yılan balığı. Çakır’a göre gölde avlanan yılan balıkları yaklaşık 7 bin kilometrelik yol kat ederek bölgeye ulaşıyor.

'Göldeki yılan balığında da bolluk yaşanıyor. Nisan ve mayısa kadar sürer. Gelen müşterilerin çoğu yılan balığı istiyor. Fiyat olarak da çok iyi.' sözleriyle sezonun verimli geçtiğini anlatıyor.