onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
7 Bin Kilometreden Gelen Yılan Balığı Bafa Gölü’nde Bolluğa Neden Oldu

7 Bin Kilometreden Gelen Yılan Balığı Bafa Gölü’nde Bolluğa Neden Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.03.2026 - 13:00

Yaz aylarında yaşanan kuraklık Bafa Gölü’nün su seviyesini ciddi ölçüde düşürmüştü. Göl kıyıları metrelerce geri çekilmiş, balıkçılar için zorlu bir dönem başlamıştı. Son haftalarda etkili olan yağışlar ise tabloyu tamamen değiştirdi. Su seviyesi yeniden yükseldi, göl adeta nefes aldı. Artan su hareketiyle, balıkçılar da yeniden ağlarını göle bırakmaya başladı.

Kaynak: AA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ege Bölgesi’nin en büyük doğal göllerinden biri olan Bafa, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi su kaybı yaşamıştı

Ege Bölgesi’nin en büyük doğal göllerinden biri olan Bafa, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi su kaybı yaşamıştı

Yaz aylarında su seviyesi yaklaşık 30 metre çekildi. Oksijen miktarındaki düşüş hem balık popülasyonunu hem de göl ekosistemini zorladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik’e göre tablo, ocak ve şubat aylarında düşen yağışlarla değişmeye başladı. Özçelik, uzun süren kuraklığın ardından özellikle şubat ayında bölgeye ciddi miktarda yağış düştüğünü ve su kaynaklarında gözle görülür canlanma yaşandığını ifade etti.

Rezervuarlardaki doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaştığını söyleyen Özçelik, göl ve akarsularda su hareketinin belirgin şekilde arttığını belirtti. Büyük Menderes Nehri’nin debisinin yükselmesi de göle yönlendirilen su miktarını artırdı.

'Bir taraftaki canlanma, diğer taraftaki canlanmayı da beraberinde getiriyor. Şu an için uzunca bir süreden beri hiç olmadığı kadar Bafa Gölü’nün su seviyesinin arttığını görüyoruz. Su seviyesi kıyı kenar çizgisine kadar gelmiş durumda' sözleriyle son durumu anlattı.

Artan su seviyesi balıkçılığı da hareketlendirdi

Artan su seviyesi balıkçılığı da hareketlendirdi

Göldeki su miktarının yükselmesi, balık popülasyonunda da dikkat çekici artış yarattı. Yörede yaşayan balıkçılar, özellikle yılan balığı, kefal ve levrek avının son dönemde belirgin şekilde arttığını söylüyor.

Doç. Dr. Özçelik’e göre göle giren su miktarı arttıkça kirlilik konsantrasyonu azalıyor. Büyük Menderes’ten gelen suyun göldeki ekolojik denge açısından kritik rol oynadığına dikkat çekiyor. Sulama sezonu sonunda su girişinin açıldığını, bahar aylarında ise tekrar kapatıldığını belirten Özçelik, sistemin otomatik hale getirilmesinin göl yönetimi açısından önemli olduğunu vurguladı.

'Yağışlar sonunda Büyük Menderes’te canlanma olur olmaz su miktarını tekrar Bafa Gölü’ne vermemiz lazım. Bunu da manuel değil, otomatik bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım ki bu şekilde göldeki su bütçesini kontrol edebilelim.' ifadelerini kullandı.

Kirleticilerin göle girişinin azaltılması da büyük önem taşıyor. Özçelik’e göre su seviyesi düştüğünde kirlilik yoğunluğu artıyor ve ekosistem daha kırılgan hale geliyor.

7 bin kilometreden gelen yılan balığı gölde yeniden görülmeye başladı

7 bin kilometreden gelen yılan balığı gölde yeniden görülmeye başladı

Çakır durumu şu sözlerle anlattı: 'Yağmur çok olunca su yükseldi ve göl temizlendi. Balığımız çok bol. Şu anda gölde kirlilik yok ve herkes balığa gidiyor. Akşam balık ağlarını atıyoruz ve sabah toplamaya gidiyoruz. Önceki yıllara göre gölümüz bu yıl çok zengin ve balığımız çok. Göle bağlı 5 mahallemiz var ve buralarda yaklaşık 250 tekne ile balıkçılık yapılıyor. Kirlilik ağların ağızını kapatıyordu ama şu an su temiz olunca balık geçmeye başladı.'

Göle bağlı beş mahallede yaklaşık 250 tekneyle balıkçılık yapıldığını belirten Çakır, kirlilik dönemlerinde ağların ağızlarının kapandığını ancak temiz su sayesinde balık geçişinin yeniden başladığını ifade ediyor.

En dikkat çeken tür ise yılan balığı. Çakır’a göre gölde avlanan yılan balıkları yaklaşık 7 bin kilometrelik yol kat ederek bölgeye ulaşıyor.

'Göldeki yılan balığında da bolluk yaşanıyor. Nisan ve mayısa kadar sürer. Gelen müşterilerin çoğu yılan balığı istiyor. Fiyat olarak da çok iyi.' sözleriyle sezonun verimli geçtiğini anlatıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın