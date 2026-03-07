Sadece Tekirdağ'da Üretilen Şakşaki Şekeri Kapış Kapış Gidiyor: Yapımı 1 Hafta Sürüyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren aile işletmesi, teknolojinin hızla yayılmasına rağmen el emeğine dayalı üretim anlayışını sürdürmeye devam ediyor. Kökleri Osmanlı dönemine kadar uzanan şakşaki şekeri, bakır kazanlarda kaynatılan şerbetle hazırlanıyor ve yıllardır aynı yöntem korunuyor. İşletme sahibi Mehmet Ilıca, şakşaki şekeri üretiminin dedelerinden miras kaldığını anlatıyor.

Ilıca geleneğin aile içinde nesilden nesile aktarıldığını şu sözlerle dile getirdi: 'Bu gelenekler kaybolmasın diye yapmaya çalışıyoruz. Dört nesil oluyor. Dedem dayısından öğrenmiş, babam, ben ve çocuklarımız. İnşallah torunlarımız da devam eder.'

Şakşaki şekeri özellikle ramazan ayında hazırlanıyor. Mısır ekmeği ve nohut çöreği ile tüketilen tatlı, Trakya’da iftar sofralarının nostaljik lezzetlerinden sayılıyor. Ilıca üretim sürecinin oldukça zahmetli olduğunu da özellikle vurguladı: 'Bu mısır ekmeği ve nohut çöreği ile yenen bir tatlı. Yemesi kolay, uğraşması zor. En az bir saat şerbeti kaynatıyorsun. Bir saat ince ince döküyorsun. Ardından yaklaşık bir hafta mayalanmaya bırakıyorsun. Oldukça uzun ve emek isteyen bir süreç.'