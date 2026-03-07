Sadece Tekirdağ'da Üretilen Şakşaki Şekeri Kapış Kapış Gidiyor: Yapımı 1 Hafta Sürüyor
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde üretilen şakşaki şekeri, ramazan ayı gelince yeniden gündeme geliyor. Osmanlı dönemine uzanan tarif, hala aynı yöntemle hazırlanıyor. Bakır kazanlarda kaynatılan şeker ustalıkla işleniyor. Üretim süreci ise sabır ve emek istiyor. Trakya’da yıllardır ramazan sofralarına eşlik eden nostaljik tatlardan sayılıyor.
Kaynak: AA
Dört kuşaktır kaynayan kazanlar... Şakşaki şekeri Osmanlı’dan kalan geleneklerden sayılıyor.
Katkı maddesi yok, sabır var! Şakşaki şekerinin sırrı ustalığında saklı.
