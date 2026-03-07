onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sadece Tekirdağ'da Üretilen Şakşaki Şekeri Kapış Kapış Gidiyor: Yapımı 1 Hafta Sürüyor

Sadece Tekirdağ'da Üretilen Şakşaki Şekeri Kapış Kapış Gidiyor: Yapımı 1 Hafta Sürüyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.03.2026 - 13:21

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde üretilen şakşaki şekeri, ramazan ayı gelince yeniden gündeme geliyor. Osmanlı dönemine uzanan tarif, hala aynı yöntemle hazırlanıyor. Bakır kazanlarda kaynatılan şeker ustalıkla işleniyor. Üretim süreci ise sabır ve emek istiyor. Trakya’da yıllardır ramazan sofralarına eşlik eden nostaljik tatlardan sayılıyor.

Kaynak: AA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dört kuşaktır kaynayan kazanlar... Şakşaki şekeri Osmanlı’dan kalan geleneklerden sayılıyor.

Dört kuşaktır kaynayan kazanlar... Şakşaki şekeri Osmanlı’dan kalan geleneklerden sayılıyor.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren aile işletmesi, teknolojinin hızla yayılmasına rağmen el emeğine dayalı üretim anlayışını sürdürmeye devam ediyor. Kökleri Osmanlı dönemine kadar uzanan şakşaki şekeri, bakır kazanlarda kaynatılan şerbetle hazırlanıyor ve yıllardır aynı yöntem korunuyor. İşletme sahibi Mehmet Ilıca, şakşaki şekeri üretiminin dedelerinden miras kaldığını anlatıyor.

Ilıca geleneğin aile içinde nesilden nesile aktarıldığını şu sözlerle dile getirdi: 'Bu gelenekler kaybolmasın diye yapmaya çalışıyoruz. Dört nesil oluyor. Dedem dayısından öğrenmiş, babam, ben ve çocuklarımız. İnşallah torunlarımız da devam eder.'

Şakşaki şekeri özellikle ramazan ayında hazırlanıyor. Mısır ekmeği ve nohut çöreği ile tüketilen tatlı, Trakya’da iftar sofralarının nostaljik lezzetlerinden sayılıyor. Ilıca üretim sürecinin oldukça zahmetli olduğunu da özellikle vurguladı: 'Bu mısır ekmeği ve nohut çöreği ile yenen bir tatlı. Yemesi kolay, uğraşması zor. En az bir saat şerbeti kaynatıyorsun. Bir saat ince ince döküyorsun. Ardından yaklaşık bir hafta mayalanmaya bırakıyorsun. Oldukça uzun ve emek isteyen bir süreç.'

Katkı maddesi yok, sabır var! Şakşaki şekerinin sırrı ustalığında saklı.

Katkı maddesi yok, sabır var! Şakşaki şekerinin sırrı ustalığında saklı.

Şakşaki şekerinin hazırlanışı oldukça dikkat isteyen aşamalardan oluşuyor. Kaynatılan şerbet, ustalıkla ince ince dökülerek fındıkla buluşturuluyor. İşlemin doğru yapılması tatlının görünümünü doğrudan etkiliyor. İnce dökülen şerbet tırtıklı ve iri yapı oluştururken kalın döküldüğünde şekil bozulabiliyor.

İşletmenin genç kuşak temsilcilerinden Eray Ilıca da üretim tekniğinin yıllardır değişmediğini söylüyor. 'Şeker ve fındık kullanıyoruz. Şerbeti kaynattıktan sonra ince ince fındığa yediriyorsun. Ne kadar ince dökersen o kadar tırtıklı ve iri oluyor. Kalın döktüğünde şekli bozuluyor. Yıllardır aynı dengeyi korumaya çalışıyoruz.'

Şakşaki şekeri yalnızca ramazan ayında hazırlanıyor. Eskiden mukabelelerin ardından dağıtılan tatlı, özellikle teravih namazı çıkışlarında çocuklara verilirdi. Trakya’da birçok kişi için ramazan akşamlarının unutulmaz lezzetlerinden sayılıyor. Günümüzde üretim eskisi kadar yaygın olmasa da Çorlu’daki aile işletmesi geleneği yaşatmak için çalışmayı sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın