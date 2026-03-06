50 Yıl Önce Kurutulmuştu! Antalya’daki Antik Karagöl Yeniden Su Tuttu
Antalya’nın Elmalı ilçesinde yer alan Karagöl, 1970’li yıllarda tarım arazisi elde etmek amacıyla kurutulmuştu. Antik çağlardan beri bölgenin önemli su kaynaklarından sayılan göl uzun süre kuru kaldı. Son dönemde etkili olan yağışlar Karagöl’ü yeniden suyla buluşturdu. Tarihi önemiyle bilinen gölün çevresi yeniden dikkat çekmeye başladı.
Kaynak: DHA
Karagöl, antik çağlardan beri Elmalı’daki yaşamın merkezinde yer alan göllerden sayılıyor.
Uzun yıllar kuru kalan Karagöl, son yağışların ardından yeniden eski manzarasına kavuştu.
