50 Yıl Önce Kurutulmuştu! Antalya’daki Antik Karagöl Yeniden Su Tuttu

50 Yıl Önce Kurutulmuştu! Antalya'daki Antik Karagöl Yeniden Su Tuttu

06.03.2026 - 17:02

Antalya’nın Elmalı ilçesinde yer alan Karagöl, 1970’li yıllarda tarım arazisi elde etmek amacıyla kurutulmuştu. Antik çağlardan beri bölgenin önemli su kaynaklarından sayılan göl uzun süre kuru kaldı. Son dönemde etkili olan yağışlar Karagöl’ü yeniden suyla buluşturdu. Tarihi önemiyle bilinen gölün çevresi yeniden dikkat çekmeye başladı.

Kaynak: DHA

Karagöl, antik çağlardan beri Elmalı’daki yaşamın merkezinde yer alan göllerden sayılıyor.

Karagöl, antik çağlardan beri Elmalı'daki yaşamın merkezinde yer alan göllerden sayılıyor.

Elmalı ilçesinde yer alan Karagöl, geçmişte yaklaşık 2 bin 440 hektarlık geniş alana yayılıyordu. Antik dönemden beri bölgeye hayat veren göl, 1970’li yıllarda tarım arazisi elde etmek amacıyla boşaltıldı. Avlan Gölü’nde uygulanan yöntemlere benzer şekilde tahliye kanalları açıldı, düdenler aracılığıyla gölün suyu boşaltıldı. Amaç tarımsal üretimi artırmak ve yeni ekim alanları kazanmaktı.

Karagöl yalnızca ekolojik açıdan değil, aynı zamanda tarihi açıdan da önemli kabul ediliyor. Gölün bulunduğu bölgede yer alan ve M.Ö. 525 yılına tarihlenen Kızılbel Tümülüsü, antik dönem yaşamına dair dikkat çekici izler taşıyor. 

Mezar odasının duvar resimlerinde Karagöl üzerinde ahşap kayıkla kürek çeken insanların tasvir edilmesi, gölün o dönemlerde bölge yaşamının merkezinde yer aldığını ortaya koyuyor. Kurutma çalışmalarının ardından Karagöl’ün ortasından yol geçirilmesi ve alanın tarım arazisi olarak kullanılması, gölün uzun yıllar doğal görünümünden uzak kalmasına neden oldu.

Uzun yıllar kuru kalan Karagöl, son yağışların ardından yeniden eski manzarasına kavuştu.

Uzun yıllar kuru kalan Karagöl, son yağışların ardından yeniden eski manzarasına kavuştu.

Elmalı Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Arkeolog Durmuş Altan, Karagöl’ün tarihi önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Elmalı'da önemli karstik göller var. Avlan Gölü, Baranda Gölü ve Karagöl. Karagöl aslında buranın en eski göllerinden biri. Burada Karagöl manzaralı bir mezar var. M.Ö. 525 yıllarına tarihlenen Kızılbel Tümülüsü var. Kızılbel Tümülüsü'nün betimlemelerine baktığımızda zaten bey, mezarını Karagöl manzaralı yaptırıyor. Karagöl'de 14 kişinin çektiği bir kayıkta seyahat ediyor. Bey, Karagöl'de domuz avlıyor. Antik dönemden itibaren aslında Karagöl burada var'

Altan, gölün uzun süre su tutmadığını ancak son yağışlarla yeniden canlandığını da belirtti. Altan, 'Uzun yıllardır Karagöl'de hiç su tutmamıştı. Fakat bu yıl hem Avlan Gölü hem diğer göllerde olduğu gibi yoğun yağışlardan dolayı Karagöl, tekrar eski günlerine kavuştu ve şu anda arkada muhteşem bir manzara var. Bu yılki yağmurlar, Karagöl'ü tekrar eski yerine getirdi.' sözlerini kullandı.

Yıllar önce kurutulan ve ortasından yol geçirilen Karagöl, yoğun yağışların ardından yeniden suyla dolarak Elmalı’da dikkat çeken manzaralardan biri haline geldi.

