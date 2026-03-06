50 Yıl Önce Kurutulmuştu! Antalya’daki Antik Karagöl Yeniden Su Tuttu

Elmalı Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Arkeolog Durmuş Altan, Karagöl’ün tarihi önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Elmalı'da önemli karstik göller var. Avlan Gölü, Baranda Gölü ve Karagöl. Karagöl aslında buranın en eski göllerinden biri. Burada Karagöl manzaralı bir mezar var. M.Ö. 525 yıllarına tarihlenen Kızılbel Tümülüsü var. Kızılbel Tümülüsü'nün betimlemelerine baktığımızda zaten bey, mezarını Karagöl manzaralı yaptırıyor. Karagöl'de 14 kişinin çektiği bir kayıkta seyahat ediyor. Bey, Karagöl'de domuz avlıyor. Antik dönemden itibaren aslında Karagöl burada var'

Altan, gölün uzun süre su tutmadığını ancak son yağışlarla yeniden canlandığını da belirtti. Altan, 'Uzun yıllardır Karagöl'de hiç su tutmamıştı. Fakat bu yıl hem Avlan Gölü hem diğer göllerde olduğu gibi yoğun yağışlardan dolayı Karagöl, tekrar eski günlerine kavuştu ve şu anda arkada muhteşem bir manzara var. Bu yılki yağmurlar, Karagöl'ü tekrar eski yerine getirdi.' sözlerini kullandı.

Yıllar önce kurutulan ve ortasından yol geçirilen Karagöl, yoğun yağışların ardından yeniden suyla dolarak Elmalı’da dikkat çeken manzaralardan biri haline geldi.