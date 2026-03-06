onedio
İzmir'de Pastacılık Öğrendi, Hollanda’da Ünlü Pastanede İş Buldu!

Gökçe Cici
06.03.2026 - 16:07

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nda verilen meslek kursları, pek çok kişinin hayatında yeni bir kapı aralıyor. Pastacılık eğitimi alan Özgür Karasar da o isimlerden biri. Meslek Fabrikası’nda aldığı eğitim sonrası Hollanda’ya yerleşen Karasar, Rotterdam’da ünlü bir pastanede çalışmaya başladı. Pastacılık alanında öğrendiği incelikler kariyer yolculuğunu hızlandırdı.

Kaynak: İHA

Meslek Fabrikası’nda alınan eğitim, Rotterdam’da yeni kapılar açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, İzmirli kadınların meslek edinmesine destek sağlayan önemli eğitim merkezlerinden biri. Pastacılık kursuna katılan Özgür Karasar da aldığı eğitim sayesinde pasta yapımının tüm inceliklerini öğrenme fırsatı yakaladı.

Hollanda’ya yerleşme hazırlığı yapan Karasar, orada çalışabilmek adına meslek edinme kararı aldı. Meslek Fabrikası’nda aldığı eğitim sayesinde pastacılık alanında profesyonel adımlar attı. Rotterdam’a yerleştikten sonra özellikle cheesecake ve San Sebastian tatlılarıyla tanınan ünlü pastanede çalışma fırsatı yakaladı.

Pastanedeki görüşme hayatını değiştirdi: "Bir günlük deneme ile işe alındım."

Rotterdam’daki pastanede yapılan görüşme sonrası kısa sürede işe başlayan Karasar, çalışma ortamından ve kazandığı deneyimden memnun olduğunu dile getirdi. Pastanenin Faslı girişimci kadın tarafından işletildiğini ve çalışma ortamının oldukça destekleyici olduğunu ifade etti.

Karasar yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: 'Burası özellikle cheesecake ve San Sebastian ile ünlü bir pastane. Faslı bir girişimci kadının sahip olduğu pastanede birebir iş görüşmesi yaptım. Kendisi genç ve kadınlarla çalışan harika biri. Bir günlük deneme ile işe alındım ve çok mutluyum. En zor zamanlarda bir meslek hayat kurtarıcı oluyor; bunu kendi deneyimimden biliyorum. İzmir’den Hollanda’ya gelecek tüm dostlarımızı, lezzetli pastalarımızı tatmaya davet ediyoruz.'

Meslek Fabrikası’nda kazanılan eğitim sayesinde elde edilen deneyim, Karasar’ın kariyer yolculuğunda önemli dönüm noktası oldu.

