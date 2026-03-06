İzmir'de Pastacılık Öğrendi, Hollanda’da Ünlü Pastanede İş Buldu!

Rotterdam’daki pastanede yapılan görüşme sonrası kısa sürede işe başlayan Karasar, çalışma ortamından ve kazandığı deneyimden memnun olduğunu dile getirdi. Pastanenin Faslı girişimci kadın tarafından işletildiğini ve çalışma ortamının oldukça destekleyici olduğunu ifade etti.

Karasar yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: 'Burası özellikle cheesecake ve San Sebastian ile ünlü bir pastane. Faslı bir girişimci kadının sahip olduğu pastanede birebir iş görüşmesi yaptım. Kendisi genç ve kadınlarla çalışan harika biri. Bir günlük deneme ile işe alındım ve çok mutluyum. En zor zamanlarda bir meslek hayat kurtarıcı oluyor; bunu kendi deneyimimden biliyorum. İzmir’den Hollanda’ya gelecek tüm dostlarımızı, lezzetli pastalarımızı tatmaya davet ediyoruz.'

Meslek Fabrikası’nda kazanılan eğitim sayesinde elde edilen deneyim, Karasar’ın kariyer yolculuğunda önemli dönüm noktası oldu.