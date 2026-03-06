İzmir'de Pastacılık Öğrendi, Hollanda’da Ünlü Pastanede İş Buldu!
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nda verilen meslek kursları, pek çok kişinin hayatında yeni bir kapı aralıyor. Pastacılık eğitimi alan Özgür Karasar da o isimlerden biri. Meslek Fabrikası’nda aldığı eğitim sonrası Hollanda’ya yerleşen Karasar, Rotterdam’da ünlü bir pastanede çalışmaya başladı. Pastacılık alanında öğrendiği incelikler kariyer yolculuğunu hızlandırdı.
Kaynak: İHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meslek Fabrikası’nda alınan eğitim, Rotterdam’da yeni kapılar açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pastanedeki görüşme hayatını değiştirdi: "Bir günlük deneme ile işe alındım."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın