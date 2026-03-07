onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in Reyting Rekabetinde Kazanan Belli Oldu

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in Reyting Rekabetinde Kazanan Belli Oldu

Uzak Şehir Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.03.2026 - 15:35

Haftalık reyting mücadelesinde Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz arasındaki rekabet devam ediyor. Her hafta Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz sırasıyla liderliği ele geçirirken son haftada her iki dizi de farkı kategorilerde zirveye yerleşmişti. Bu haftanın reyting sonuçlarında Taşacak Bu Deniz ne yaptı? Haftanın en çok izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz mi yoksa Uzak Şehir mi oldu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Televizyonun reyting rekortmeni iki dizisi Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık reyting mücadelesi bu hafta da devam etti.

Televizyonun reyting rekortmeni iki dizisi Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık reyting mücadelesi bu hafta da devam etti.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir her hafta olduğu gibi bu hafta da reytinglerde kıyasıya bir rekabet içindeydi. İki dizi her hafta liderliği sırayla ele geçirirken geçtiğimiz hafta Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün iptal edilmesi üzerine Uzak Şehir galip olmuştu. Bu hafta dengeler yine değişti.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık en çok izlenme yarışında kazanan belli oldu. Hangi dizi reytinglerde zirvede yer aldı?

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık en çok izlenme yarışında kazanan belli oldu. Hangi dizi reytinglerde zirvede yer aldı?

Taşacak Bu Deniz 1 haftalık aranın ardından 6 Mart Cuma akşamı ekrana geldi. Taşacak Bu Deniz reytinglerde yükseliş yaşayıp AB ve ABC1 kategorilerinde haftanın en çok izlenen dizisi olurken Uzak Şehir TOTAL grubundaki liderliğini bırakmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın