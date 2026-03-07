Alnındaki Yara Dikkat Çekmişti: Esra Erol Yüzünü Yaktığını Açıkladı
Ünlü sunucu Esra Erol, canlı yayına hazırlanırken küçük ama can sıkıcı bir kaza yaşadı. ATV'deki programında alnındaki yara izi dikkat çeken Esra Erol sevenlerinin meraklanması üzerine açıklama yaptı ve canlı yayın öncesinde alnını yaktığını açıkladı.
Esra Erol, gündüz kuşağının vazgeçilmez isimlerinden olmaya devam ediyor.
Esra Erol, canlı yayın öncesinde alnını yaktığını açıkladı.
