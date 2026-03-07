onedio
Alnındaki Yara Dikkat Çekmişti: Esra Erol Yüzünü Yaktığını Açıkladı

Alnındaki Yara Dikkat Çekmişti: Esra Erol Yüzünü Yaktığını Açıkladı

Esra Erol
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.03.2026 - 12:58

Ünlü sunucu Esra Erol, canlı yayına hazırlanırken küçük ama can sıkıcı bir kaza yaşadı. ATV'deki programında alnındaki yara izi dikkat çeken Esra Erol sevenlerinin meraklanması üzerine açıklama yaptı ve canlı yayın öncesinde alnını yaktığını açıkladı.

Esra Erol, gündüz kuşağının vazgeçilmez isimlerinden olmaya devam ediyor.

Esra Erol, gündüz kuşağının vazgeçilmez isimlerinden olmaya devam ediyor.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da adlı programın sunuculuğunu üstlenen ünlü sunucu, hafta içi her gün yayınlanan programdaki olaylarla gündem olurken bu defa alnındaki yarayla merak yarattı. Canlı yayın esnasında seyirciler Esra Erol'un alnındaki yarayı fark ederken sosyal medyada neler olduğuna dair paylaşımlar yapıldı. Esra Erol'dan açıklama gecikmedi.

Esra Erol, canlı yayın öncesinde alnını yaktığını açıkladı.

Esra Erol, canlı yayın öncesinde alnını yaktığını açıkladı.

Esra Erol, 'Evet, biraz yandık. Suç aleti; kalın saç maşası. Nazar da böyle çıkmış olsun diyelim'  yazarak sevenlerini bilgilendirdi.

