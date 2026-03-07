onedio
article/comments
Taşacak Bu Deniz Geri Döndü, Şerbo 3 Puanlık Düşüş Yaşadı: 6 Mart Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Taşacak Bu Deniz Geri Döndü, Şerbo 3 Puanlık Düşüş Yaşadı: 6 Mart Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Kızılcık Şerbeti Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.03.2026 - 11:57

6 Mart Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık ŞerbetiTaşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle yayınlandığı 6 Mart Cuma günü reyting sonuçlarında Taşacak Bu Deniz 1 haftalık aranın ardından yükseliş yaşayarak geri döndü. Kızılcık Şerbeti ise liderliği Taşacak Bu Deniz'e devretti.

İşte 6 Mart Cuma Reyting Sonuçları...





Taşacak Bu DenizKızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 6 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü geçtiğimiz hafta iptal edilmiş ve yerine Türkiye - Sırbistan basketbol maçı yayınlanmıştı. Taşacak Bu Deniz'in yokluğunda Kızılcık Şerbeti aylar sonra lider dizi olurken bu hafta durumlar değişti. Taşacak Bu Deniz, yükseliş yaşayarak liderlik koltuğuna geri otururken Kızılcık Şerbeti 3 kategoride de ciddi düşüş yaşadı.

6 Mart Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:



Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 15.21 (1)

AB: 13.93 (1)

ABC: 15.72 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 5.99 (3)

AB: 6.45 (2)

ABC: 6.83 (3)

Arka Sokaklar

TOTAL: 4.76 (4)

AB: 1.96 (10)

ABC: 2.86 (9)

