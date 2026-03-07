Senarist Sema Ergenekon, İspanyol Dizisi Vis a Vis'i Türkiye'ye Uyarlıyor
İspanya’da yayınlandığı dönemde büyük ses getiren Vis a Vis, şimdi Türkiye’de yeniden hayat bulmaya hazırlanıyor. Güçlü hikayesi ve sert hapishane atmosferiyle dikkat çeken yapımın uyarlamasını usta senarist Sema Ergenekon kaleme alırken, proje Ay Yapım imzasıyla yeni sezonda izleyiciyle buluşmak için hazırlanıyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon dünyasının güçlü kalemlerinden Sema Ergenekon, yeni sezonda dikkat çekecek bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sema Ergenekon, popüler İspanyol dizisi Vis a Vis'in Türkiye uyarlamasını yazacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın