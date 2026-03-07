onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Senarist Sema Ergenekon, İspanyol Dizisi Vis a Vis'i Türkiye'ye Uyarlıyor

Senarist Sema Ergenekon, İspanyol Dizisi Vis a Vis'i Türkiye'ye Uyarlıyor

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.03.2026 - 13:29

İspanya’da yayınlandığı dönemde büyük ses getiren Vis a Vis, şimdi Türkiye’de yeniden hayat bulmaya hazırlanıyor. Güçlü hikayesi ve sert hapishane atmosferiyle dikkat çeken yapımın uyarlamasını usta senarist Sema Ergenekon kaleme alırken, proje Ay Yapım imzasıyla yeni sezonda izleyiciyle buluşmak için hazırlanıyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Televizyon dünyasının güçlü kalemlerinden Sema Ergenekon, yeni sezonda dikkat çekecek bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Televizyon dünyasının güçlü kalemlerinden Sema Ergenekon, yeni sezonda dikkat çekecek bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Usta senarist, Ay Yapım için bu kez bir uyarlama dizi kaleme alıyor. Proje, İspanyol televizyonunun La Casa de Papel sonrasında uluslararası alanda en çok ses getiren yapımlarından biri olarak gösterilen Vis a Vis’in Türkiye uyarlaması olacak.

Sema Ergenekon, popüler İspanyol dizisi Vis a Vis'in Türkiye uyarlamasını yazacak.

Sema Ergenekon, popüler İspanyol dizisi Vis a Vis'in Türkiye uyarlamasını yazacak.

Henüz hangi kanalda yayınlanacağı netleşmeyen dizinin senaristi Ergenekon olurken yönetmen koltuğu için görüşülen isim ise televizyon dünyasında pek çok reyting başarısına imza atan Neslihan Yeşilyurt oldu. Neslihan Yeşilyurt daha önce Yasak Elma, Sadakatsiz ve Bahar gibi uzun soluklu ve çok konuşulan dizileri yönetmişti.

Yeni sezon için hazırlıkları süren yapım, sevdiği adamın kurduğu tuzak nedeniyle zimmetine para geçirmekle suçlanan Macarena Ferreiro’nun hikayesini merkezine alıyor. Genç kadın, Cruz del Sur hapishanesine gönderildikten sonra kendisini acımasız kuralların hüküm sürdüğü bambaşka bir dünyanın içinde bulur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın