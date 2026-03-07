Senarist Sema Ergenekon, İspanyol Dizisi Vis a Vis'i Türkiye'ye Uyarlıyor

Henüz hangi kanalda yayınlanacağı netleşmeyen dizinin senaristi Ergenekon olurken yönetmen koltuğu için görüşülen isim ise televizyon dünyasında pek çok reyting başarısına imza atan Neslihan Yeşilyurt oldu. Neslihan Yeşilyurt daha önce Yasak Elma, Sadakatsiz ve Bahar gibi uzun soluklu ve çok konuşulan dizileri yönetmişti.

Yeni sezon için hazırlıkları süren yapım, sevdiği adamın kurduğu tuzak nedeniyle zimmetine para geçirmekle suçlanan Macarena Ferreiro’nun hikayesini merkezine alıyor. Genç kadın, Cruz del Sur hapishanesine gönderildikten sonra kendisini acımasız kuralların hüküm sürdüğü bambaşka bir dünyanın içinde bulur.