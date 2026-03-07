Kadro Tamamen Değişti: Cennetin Çocukları'nın Kadın Başrolü Buse Meral Oldu
TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nda başrol İsmail Hacıoğlu'nun kadrodan çıkarılmasının ardından hem hikaye hem kadro tamamen değişmişti. İsmail Hacıoğlu'nun yanı sıra 4 oyuncu diziden ayrılırken yeni başrolün Burak Serdar Şanal olduğu açıklanmıştı. Birsen Altuntaş, Cennetin Çocukları'nın yeni kadın başrol oyuncusunu da açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İsmail Hacıoğlu'nun Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılmasının ardından kadrodaki değişiklikler devam ediyor.
Özgü Kaya'nın kadrodan ayrılması üzerine Buse Meral, Cennetin Çocukları'nın yeni kadın başrolü oldu.

