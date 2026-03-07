onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kadro Tamamen Değişti: Cennetin Çocukları'nın Kadın Başrolü Buse Meral Oldu

Kadro Tamamen Değişti: Cennetin Çocukları'nın Kadın Başrolü Buse Meral Oldu

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.03.2026 - 14:20

TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nda başrol İsmail Hacıoğlu'nun kadrodan çıkarılmasının ardından hem hikaye hem kadro tamamen değişmişti. İsmail Hacıoğlu'nun yanı sıra 4 oyuncu diziden ayrılırken yeni başrolün Burak Serdar Şanal olduğu açıklanmıştı. Birsen Altuntaş, Cennetin Çocukları'nın yeni kadın başrol oyuncusunu da açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsmail Hacıoğlu'nun Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılmasının ardından kadrodaki değişiklikler devam ediyor.

İsmail Hacıoğlu'nun Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılmasının ardından kadrodaki değişiklikler devam ediyor.

Cennetin Çocukları'nın yeni başrolü için ilk önce Alperen Duymaz'ın adı geçmiş fakat genç oyuncu kadrodan zamanlama nedeniyle ayrılmıştı. Alperen Duymaz yerine sevilen dizinin erkek başrol oyuncusu Burak Serdar Şanal olurken kadın başrol arayışı devam ediyordu. Birsen Altuntaş, Özgü Kaya yerine gelen kadın başrolü açıkladı.

Özgü Kaya'nın kadrodan ayrılması üzerine Buse Meral, Cennetin Çocukları'nın yeni kadın başrolü oldu.

Özgü Kaya'nın kadrodan ayrılması üzerine Buse Meral, Cennetin Çocukları'nın yeni kadın başrolü oldu.

Burak Serdar Şanal ve Buse Meral, TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin yeni başrolleri olurken dizinin afiş çekimlerinin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın