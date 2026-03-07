Benzin ve Motorine Salı Günü Yeni Zam Geliyor

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak Hürmüz Boğazı’nı kapatması küresel ticarette deprem etkisi yarattı. Enerji akışı neredeyse durma noktasına gelirken petrol fiyatlarında rekor artış yaşandı. Enerji fiyatlarında son 6 yılın en sert yükselişi meydana geldi. Yaşanan yükselişler akaryakıt fiyatlarını da yakın etkiledi.

Artan fiyatların enflasyona etkisini azaltmak için geçen günlerde Türkiye’de ‘eşel mobil sistemi’ devreye alındı. Bu kararla zammın yüzde 75’i ÖTV’den karşılanacak.

Dün gece yarısından itibaren motorine 1.14 lira; benzine ise 55 kuruşluk zam gelmişti.

Gazeteci Olcay Aydilek’in X hesabından yaptığı paylaşıma göre 10 Mart salı günü motorin ve benzine yeni zam gelecek.