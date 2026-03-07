onedio
Benzin ve Motorine Salı Günü Yeni Zam Geliyor

Dilara Şimşek
07.03.2026 - 15:24

ABD ve İsrail saldırıları devam ederken İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması küresel ticarette tüm dengeleri değiştirdi. Pek çok Körfez ülkesinde petrol üretimi dururken yaşananlar enerji fiyatlarını yükseltti. Akaryakıta zam konuşulurken gazeteci Olcay Aydilek, benzin ve motorine 10 Mart Salı günü yeni zam geleceğini ileri sürdü.

Benzin ve motorine salı günü yeni zam gelecek.

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak Hürmüz Boğazı’nı kapatması küresel ticarette deprem etkisi yarattı. Enerji akışı neredeyse durma noktasına gelirken petrol fiyatlarında rekor artış yaşandı. Enerji fiyatlarında son 6 yılın en sert yükselişi meydana geldi. Yaşanan yükselişler akaryakıt fiyatlarını da yakın etkiledi.

Artan fiyatların enflasyona etkisini azaltmak için geçen günlerde Türkiye’de ‘eşel mobil sistemi’ devreye alındı. Bu kararla zammın yüzde 75’i ÖTV’den karşılanacak.

Dün gece yarısından itibaren motorine 1.14 lira; benzine ise 55 kuruşluk zam gelmişti. 

Gazeteci Olcay Aydilek’in X hesabından yaptığı paylaşıma göre 10 Mart salı günü motorin ve benzine yeni zam gelecek.

'Akaryakıt zamları tam gaz... Salı günü motorine 2,14 TL, benzine 1,54 TL zam bekleniyor. Eşel mobil uygulaması gereğince motorine 53  kuruş, benzine 39 kuruş zam yapılacak.'

