Benzin ve Motorine Salı Günü Yeni Zam Geliyor
ABD ve İsrail saldırıları devam ederken İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması küresel ticarette tüm dengeleri değiştirdi. Pek çok Körfez ülkesinde petrol üretimi dururken yaşananlar enerji fiyatlarını yükseltti. Akaryakıta zam konuşulurken gazeteci Olcay Aydilek, benzin ve motorine 10 Mart Salı günü yeni zam geleceğini ileri sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Benzin ve motorine salı günü yeni zam gelecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olcay Aydilek'in iddiası şöyle👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın