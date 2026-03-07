Gözler Kabine'de! Emekli Bayram İkramiyesine Son Noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan Koyabilir

İlk olarak 2018 yılında uygulanan bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere yılda iki kez veriliyor. Geçen sene 4 bin TL; toplamda ise 8 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyelerinin bu sene ne kadar olacağı merak ediliyor. Geçen günlerde AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in “4 bin TL” vurgusu ve Meclis’e sunulan son ekonomik pakette bayram ikramiyeleriyle ilgili bir maddenin yer almaması soru işareti oluşturdu.

Pek çok kişi bayram ikramiyesine zam olmayacağını iddia ederken pek çok kişi ise 5 bin liraya yükseltilme ihtimalinin hâlâ devam ettiğini belirtti.

Nefes’ten Tarık Işık’ın haberine göre AK Parti kaynakları, olası bir artışın bütçeye ek yük getireceğini ve şu aşamada bunun için kaynak bulunmadığını ifade etti.