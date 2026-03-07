onedio
Gözler Kabine'de! Emekli Bayram İkramiyesine Son Noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan Koyabilir

Dilara Şimşek
07.03.2026 - 12:30

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor. AK Parti’nin Meclis’e sunduğu son ekonomik pakette emekli bayram ikramiyelerine ilişkin madde yer almazken “Zam olmayacak mı?” endişesi doğdu.Nefes’ten Tarık Işık’ın haberine göre kulislerde bayram ikramiyesinde olası bir zammın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağı konuşuluyor. Bu nedenle gözler önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Milyonların merak ettiği soru: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

İlk olarak 2018 yılında uygulanan bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere yılda iki kez veriliyor. Geçen sene 4 bin TL; toplamda ise 8 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyelerinin bu sene ne kadar olacağı merak ediliyor. Geçen günlerde AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in “4 bin TL” vurgusu ve Meclis’e sunulan son ekonomik pakette bayram ikramiyeleriyle ilgili bir maddenin yer almaması soru işareti oluşturdu. 

Pek çok kişi bayram ikramiyesine zam olmayacağını iddia ederken pek çok kişi ise 5 bin liraya yükseltilme ihtimalinin hâlâ devam ettiğini belirtti. 

Nefes’ten Tarık Işık’ın haberine göre AK Parti kaynakları,  olası bir artışın bütçeye ek yük getireceğini ve şu aşamada bunun için kaynak bulunmadığını ifade etti.

Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan zammı açıklayabilir."

Bayram ikramiyesi zammıyla ilgili net ve resmi bir açıklama bulunmazken kulislerde yeni bir iddia ortaya atıldı. Habere göre bayram ikramiyesine ilişkin olası bir artışın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından açıklanabilir. 

Bu nedenle gözler önümüzdeki hafta yapılacak Kabine Toplantısı ve AK Parti Meclis Grup Toplantısı’na çevrildi. 

Erdoğan’ın bir artış açıklaması yapması hâlinde düzenlemenin, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve Genel Kurul gündemine gelmesi beklenen ekonomik pakete eklenebileceği vurgulandı. 

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman açıklanacak?

Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlıyor. Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili olası bir düzenlemenin TBMM’den geçmesi için 2 haftalık süre mevcut. Bu nedenle emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı, zam olup olmayacağının kısa sürede açıklanması bekleniyor.

