Gözler Kabine'de! Emekli Bayram İkramiyesine Son Noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan Koyabilir
Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor. AK Parti’nin Meclis’e sunduğu son ekonomik pakette emekli bayram ikramiyelerine ilişkin madde yer almazken “Zam olmayacak mı?” endişesi doğdu.Nefes’ten Tarık Işık’ın haberine göre kulislerde bayram ikramiyesinde olası bir zammın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağı konuşuluyor. Bu nedenle gözler önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na çevrildi.
Milyonların merak ettiği soru: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan zammı açıklayabilir."
