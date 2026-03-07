Dubai'de Mahsur Kalan Ivana Sert Uçağı Terk Etmek Zorunda Kaldı
Orta Doğu’da artan gerilim günlük hayatı etkilemeye devam ederken, Dubai’de bulunan Türk ünlülerden de peş peşe paylaşımlar gelmeye başladı. Moda dünyasının tanınan isimlerinden Ivana Sert de o isimlerden biri oldu. Günlerdir Dubai’de mahsur kalan Sert, Türkiye’ye dönmek için uçağa bindiği sırada havalimanında peş peşe patlama sesleri duyulduğunu söyledi. Ünlü isim yaşadığı o korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla takipçilerine anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Moda dünyasının tanınan isimlerinden Ivana Sert, yaşadığı korku dolu anlarla ve Dubai'den paylaşımlarıyla gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ivana Sert daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda ise durumun beklenenden daha ciddi olduğunu söyledi.
Sert'in o paylaşımını şöyle bırakalım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın