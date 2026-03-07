onedio
Dubai'de Mahsur Kalan Ivana Sert Uçağı Terk Etmek Zorunda Kaldı

Dubai'de Mahsur Kalan Ivana Sert Uçağı Terk Etmek Zorunda Kaldı

Ecem Dalgıçoğlu
07.03.2026 - 12:32
07.03.2026 - 12:32

Orta Doğu’da artan gerilim günlük hayatı etkilemeye devam ederken, Dubai’de bulunan Türk ünlülerden de peş peşe paylaşımlar gelmeye başladı. Moda dünyasının tanınan isimlerinden Ivana Sert de o isimlerden biri oldu. Günlerdir Dubai’de mahsur kalan Sert, Türkiye’ye dönmek için uçağa bindiği sırada havalimanında peş peşe patlama sesleri duyulduğunu söyledi. Ünlü isim yaşadığı o korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla takipçilerine anlattı.

Moda dünyasının tanınan isimlerinden Ivana Sert, yaşadığı korku dolu anlarla ve Dubai'den paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Orta Doğu’da yükselen gerilimin ardından Dubai’de bulunan Sert, günlerdir Türkiye’ye dönmek için bekliyordu. Ünlü isim sonunda uçağa binse de havalimanında yaşanan patlamalar nedeniyle uçuş bir kez daha iptal edildi.

Dubai’de mahsur kalan Ivana Sert, havalimanından çektiği bir video ile yaşananları takipçilerine anlattı. Sert paylaşımında, “Dubai havalimanındayız şu anda. 20 dakika önce bir ses duyduk, patlama oldu. Müdahale ettiler. İnşallah uçuş olacak bugün, dua edelim.” ifadelerini kullandı. Ünlü ismin paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ivana Sert daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda ise durumun beklenenden daha ciddi olduğunu söyledi.

Ivana Sert sosyal medyadan paylaştığı videolarda “Maalesef uçağımızı terk ediyoruz. Güvenli değil uçmaya. 3 tane patlama oldu. Bir parça piste düştü. Ondan dolayı uçak kalkmadı. Müdahale edilince yine uçağa döneceğiz. Bekliyoruz. Havalimanı içi çok kalabalık. Tüm uçuşları durdurdular.” sözleriyle yaşanan paniği anlattı.

Sert'in o paylaşımını şöyle bırakalım:

Patlamaların ardından güvenlik gerekçesiyle havalimanındaki uçuşların geçici olarak durdurulduğu öğrenildi.

