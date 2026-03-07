Şarkıcı Gülşen'in Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti!
Gülşen, yıllardır hem hit şarkıları hem de sahne tarzıyla gündemden düşmeyen sanatçılar arasında yer alıyor. Gülşen, bu kez müziğiyle değil son paylaşımıyla konuşuluyor. Londra’da vereceği konser öncesi sosyal medya hesabından bir video paylaşan ünlü şarkıcının yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk pop müziğinin en dikkat çeken isimlerinden Gülşen, yıllardır hem şarkıları hem de sahne tarzıyla gündemde kalmayı başarıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı, Londra’da vereceği konser öncesinde hayranlarını bilgilendirmek için sosyal medya hesabından kısa bir video paylaştı. Ancak paylaşım kısa sürede gündeme oturdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın