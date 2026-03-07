onedio
Şarkıcı Gülşen'in Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti!

Şarkıcı Gülşen'in Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.03.2026 - 10:21

Gülşen, yıllardır hem hit şarkıları hem de sahne tarzıyla gündemden düşmeyen sanatçılar arasında yer alıyor. Gülşen, bu kez müziğiyle değil son paylaşımıyla konuşuluyor. Londra’da vereceği konser öncesi sosyal medya hesabından bir video paylaşan ünlü şarkıcının yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Türk pop müziğinin en dikkat çeken isimlerinden Gülşen, yıllardır hem şarkıları hem de sahne tarzıyla gündemde kalmayı başarıyor.

Türk pop müziğinin en dikkat çeken isimlerinden Gülşen, yıllardır hem şarkıları hem de sahne tarzıyla gündemde kalmayı başarıyor.

Sahne kostümleri, enerjik performansları ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla pop müziğin en popüler kadın sanatçıları arasında yer alan Gülşen, kariyeri boyunca birçok hit parçaya imza attı. 

“Bangır Bangır”, “Dan Dan”, “Yurtta Aşk Cihanda Aşk”, “Bir İhtimal Biliyorum” gibi hit parçalarla müzik listelerini altüst eden ünlü şarkıcı, güçlü sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Müzik dünyasındaki başarısının yanı sıra tarzı ve açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü isim, sosyal medyayı aktif kullanan sanatçılar arasında bulunuyor.

Ünlü şarkıcı, Londra’da vereceği konser öncesinde hayranlarını bilgilendirmek için sosyal medya hesabından kısa bir video paylaştı. Ancak paylaşım kısa sürede gündeme oturdu.

Videoyu izleyen birçok sosyal medya kullanıcısı, Gülşen’in yüzündeki değişimi fark etti.

