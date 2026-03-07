onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
7 Mart 2026 Gram Altın Fiyatı Belli Oldu

7 Mart 2026 Gram Altın Fiyatı Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.03.2026 - 10:54

Orta Doğu’da gerilimin tırmanması küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı. Uzmanlar, altının savaş fiyatlanmasına girmediğini belirtti. Altında haftalık bazda kayıplar meydana gelirken 7 Mart Cumartesi altın fiyatları belli oldu. Peki, Altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında son durum.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

7 Mart 2026 Cumartesi altın fiyatları: Altın ne kadar?

7 Mart 2026 Cumartesi altın fiyatları: Altın ne kadar?

Dünya genelinde artan jeopolitik riskler, ABD’de açıklanan kritik veriler küresel piyasaları etkiledi. ABD-İsrail-İran gerilimi her geçen gün artarken Orta Doğu’da tansiyon giderek yükseliyor. 

ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verileri beklentinin altında kaldı. Piyasa 58 bin kişilik artış beklerken 92 bin kişi azaldığı görüldü. İşsizlik oranı ise yüzde 4.4’e yükseldi. 

Savaş ortamı güvenli limana talebi artırsa da dolar endeksinin yükselişi altın fiyatlarını dizginledi. Doların diğer paralar karşısında değer kazanması altında beklenen talebi yaratmadı. Altın fiyatları haftalık bazda yüzde 2.1 düşüş yaşadı.

Altın ne kadar oldu? İşte altın 7 Mart Cumartesi altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın 7 bin 301 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 12 bin 148 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 24 bin 297 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 48 bin 444 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 5 bin 152 dolar

Gram altın ne kadar oldu?

Gram altın ne kadar oldu?

Gram altın haftanın son işlem gününde yüzde 1.68 artış gösterdi. 7 Mart Cumartesi günü 7 bin 301 TL’den alıcı bulan gram altın haftalık bazda kayıp yaşadı. Gram altın yaklaşık yüzde 1.80 değer kaybetti. 

Altında değer kaybının önemli nedeni ABD dolar endeksinin savaş etkisiyle yükseliş kaydetmesi olarak gösterildi. Son bir yılın en güçlü yükselişini yaşayan dolar, değerli metallerin fiyatında etki yarattı. 

Uzmanlar doların güçlenişiyle altın satışlarının hızlandığını belirtti. Bu durumun da altında haftalık kayıp yaşamasına neden olduğu dile getirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın