7 Mart 2026 Gram Altın Fiyatı Belli Oldu

Gram altın haftanın son işlem gününde yüzde 1.68 artış gösterdi. 7 Mart Cumartesi günü 7 bin 301 TL’den alıcı bulan gram altın haftalık bazda kayıp yaşadı. Gram altın yaklaşık yüzde 1.80 değer kaybetti.

Altında değer kaybının önemli nedeni ABD dolar endeksinin savaş etkisiyle yükseliş kaydetmesi olarak gösterildi. Son bir yılın en güçlü yükselişini yaşayan dolar, değerli metallerin fiyatında etki yarattı.

Uzmanlar doların güçlenişiyle altın satışlarının hızlandığını belirtti. Bu durumun da altında haftalık kayıp yaşamasına neden olduğu dile getirildi.