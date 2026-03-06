Petrol Fiyatlarında Rekor Artış! 2024’ten Bu Yana En Yüksek Seviyesini Gördü

Brent petrol dün 85,41 dolardan günü kapatmıştı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.54 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,67 arttı. Rekor kıran Brent petrol 90,25 dolara ulaştı. Brent petrolün varil fiyatı 20 Nisan 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Petrol fiyatları neden yükseldi?

ABD ve İsrail, İran’a 28 Şubat tarihinde ortak saldırı başlattı. Gerilim devam ederken küresel enerji ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığı duyuruldu. Hürmüz Boğazı’nda trafik durma noktasına gelirken petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı.Katar Enerji Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi'nin Körfez ülkelerinin enerji ihracatını haftalar içinde durdurabileceğini ve bunun petrol fiyatlarını varil başına 150 dolara çıkarabileceğini belirtti.