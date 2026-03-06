onedio
Petrol Fiyatlarında Rekor Artış! 2024’ten Bu Yana En Yüksek Seviyesini Gördü

Petrol Fiyatlarında Rekor Artış! 2024'ten Bu Yana En Yüksek Seviyesini Gördü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.03.2026 - 17:46

Orta Doğu’da yaşanan gerilim, ardından Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla gözler petrol fiyatlarına çevrildi. Petrol fiyatlarında yükseliş meydana gelirken yeni rekor kırıldı. Brent petrol fiyatları 2024’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Petrol fiyatları rekor kırdı. Brent petrol iki senenin ardından tarihi zirvesine ulaştı.

Petrol fiyatları rekor kırdı. Brent petrol iki senenin ardından tarihi zirvesine ulaştı.

Brent petrol dün 85,41 dolardan günü kapatmıştı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.54 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,67 arttı. Rekor kıran Brent petrol 90,25 dolara ulaştı. Brent petrolün varil fiyatı 20 Nisan 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Petrol fiyatları neden yükseldi?

ABD ve İsrail, İran’a 28 Şubat tarihinde ortak saldırı başlattı. Gerilim devam ederken küresel enerji ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığı duyuruldu. Hürmüz Boğazı’nda trafik durma noktasına gelirken petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı.Katar Enerji Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi'nin Körfez ülkelerinin enerji ihracatını haftalar içinde durdurabileceğini ve bunun petrol fiyatlarını varil başına 150 dolara çıkarabileceğini belirtti.

