Petrol Fiyatlarında Rekor Artış! 2024’ten Bu Yana En Yüksek Seviyesini Gördü
Orta Doğu’da yaşanan gerilim, ardından Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla gözler petrol fiyatlarına çevrildi. Petrol fiyatlarında yükseliş meydana gelirken yeni rekor kırıldı. Brent petrol fiyatları 2024’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Petrol fiyatları rekor kırdı. Brent petrol iki senenin ardından tarihi zirvesine ulaştı.
