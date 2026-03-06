onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Savaş Dönemlerinde Altın Neden Yükselir? Ekonomist Mahfi Eğilmez Anlattı

Savaş Dönemlerinde Altın Neden Yükselir? Ekonomist Mahfi Eğilmez Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.03.2026 - 16:29

Dünyanın gözü Orta Doğu'da yaşanan gerilimde. Küresel ekonomide şoklar yaşanırken piyasanın verdiği tepkiler yatırımcıyı şaşırtmayı sürdürüyor. Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, piyasaların artık 'insani' refleksten uzaklaştığını tamamen matematiksel bir rotasyona odaklandığını dile getirdi. Öte yandan Eğilmez, savaş dönemlerinde altın fiyatlarının neden yükseldiğini anlattı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Savaş dönemlerinde altın neden yükselir?

Savaş dönemlerinde altın neden yükselir?

ABD-İsrail ve İran geriliminin ardından piyasalarda ne olacağı merak ediliyor. Ekonomistler ve uzmanlar altının henüz savaş fiyatlamasına girmediğini belirtiyor. Özellikle savaş dönemlerinden altının yükselmesi dikkat çekiyor. Peki, savaş dönemlerinde altın neden yükseliyor? Ekonomist Mahfi Eğilmez, bir yazı kaleme alarak küresel piyasaların savaşa nasıl tepki verdiğini anlattı. 

Eğilmez şu ifadeleri kullandı:

'Kriz çıkar. Borsalar düşer. Altın ve dolar yükselir. Piyasaların bu refleksini artık herkes ezbere biliyor. Ne kadar alışılmış olursa olsun kriz halinde bir panik havası oluşur ve satışlar başlar. Ellerinde özellikle riskli piyasalara ait hisse senetleri bulunanlar bunları satmaya yönelir. Bu satışlar o piyasalarda borsaların gerilemesine yol açar.

Satıştan elde edilen paraların dolara çevrilip ülke dışına transfer edilmesi ise ikinci dalgayı oluşturur. Bu durumda o ülkede dolara talep arttığı için USD / yerli para kuru yükselir. Borsada yatırım yapmayan yurttaşlar bile dolardaki yükselişi görünce ellerindeki yerli parayı dolara ya da altına çevirmeye başlarlar. Bu da kurun ve altın fiyatlarının daha da yükselmesine yol açar.'

"Özellikle bir yükseliş eğiliminin doruk noktasında alım yapanlar ellerindeki varlıkları kolay kolay elden çıkaramazlar."

"Özellikle bir yükseliş eğiliminin doruk noktasında alım yapanlar ellerindeki varlıkları kolay kolay elden çıkaramazlar."

'Günümüz finans piyasaları krizlerden kaçamasa da onları hızla sindirip çoğu zaman fırsata çevirmeyi beceriyor. Savaş riski artınca algoritmalar anında havacılık hisselerinden çıkıp savunma sanayi hisselerine giriyor. Para sistemin dışına çıkmıyor, sadece kıyafet değiştiriyor. Eğer savaş uzun sürer ve daha da ciddileşirse kayıplar çok daha uzun süreli ve çok daha ağır maliyetli olabilir. Bu yatırımcıların faaliyetlerini terk etmeleri, en azından bu ortam devam ettiği sürece, kolay değildir. 

Kastettiğimiz finansal yatırımcılar: mevduat, tahvil, hisse senedi, döviz, altın ve benzeri finansal varlıkların sahipleri. Bunlar arasında zamanında karar alıp yatırımlarının yerini ya da biçimini değiştiremeyenler ciddi zararlarla karşılaşabiliyor. Özellikle bir yükseliş eğiliminin doruk noktasında alım yapanlar ellerindeki varlıkları kolay kolay elden çıkaramazlar. 

Piyasa bugün vicdanıyla değil, hesap makinesiyle hareket ediyor. Ölen insanlar veya yıkılan şehirler bir insanlık trajedisi olsa da, piyasa için bunlar sadece tedarik zinciri aksaması anlamına geliyor.'

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

*Bu içerik Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın