Savaş Dönemlerinde Altın Neden Yükselir? Ekonomist Mahfi Eğilmez Anlattı

ABD-İsrail ve İran geriliminin ardından piyasalarda ne olacağı merak ediliyor. Ekonomistler ve uzmanlar altının henüz savaş fiyatlamasına girmediğini belirtiyor. Özellikle savaş dönemlerinden altının yükselmesi dikkat çekiyor. Peki, savaş dönemlerinde altın neden yükseliyor? Ekonomist Mahfi Eğilmez, bir yazı kaleme alarak küresel piyasaların savaşa nasıl tepki verdiğini anlattı.

Eğilmez şu ifadeleri kullandı:

'Kriz çıkar. Borsalar düşer. Altın ve dolar yükselir. Piyasaların bu refleksini artık herkes ezbere biliyor. Ne kadar alışılmış olursa olsun kriz halinde bir panik havası oluşur ve satışlar başlar. Ellerinde özellikle riskli piyasalara ait hisse senetleri bulunanlar bunları satmaya yönelir. Bu satışlar o piyasalarda borsaların gerilemesine yol açar.

Satıştan elde edilen paraların dolara çevrilip ülke dışına transfer edilmesi ise ikinci dalgayı oluşturur. Bu durumda o ülkede dolara talep arttığı için USD / yerli para kuru yükselir. Borsada yatırım yapmayan yurttaşlar bile dolardaki yükselişi görünce ellerindeki yerli parayı dolara ya da altına çevirmeye başlarlar. Bu da kurun ve altın fiyatlarının daha da yükselmesine yol açar.'