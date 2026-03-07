Bedri Güntay ile 12 Yıllık Evliliklerinde Kriz Yaşayan Pelin Karahan’dan Boşanma Açıklaması!

Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Pelin Karahan, hem oyunculuğu hem de aile hayatıyla yıllardır magazin dünyasının en merak edilen isimleri arasında yer alıyor.

Magazin dünyasında örnek çiftlerden biri olarak gösterilen Pelin Karahan ve iş insanı Bedri Güntay cephesinden gelen ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir birlikte görüntü vermemeleri dikkat çeken ikilinin evlerini ayırdığı iddia edilirken, ünlü oyuncu Pelin Karahan konuyla ilgili ilk kez Umut Ünver'in kamerasına konuştu.