onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bedri Güntay ile 12 Yıllık Evliliklerinde Kriz Yaşayan Pelin Karahan’dan Boşanma Açıklaması!

Bedri Güntay ile 12 Yıllık Evliliklerinde Kriz Yaşayan Pelin Karahan’dan Boşanma Açıklaması!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.03.2026 - 15:40

Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Pelin Karahan, hem oyunculuğu hem de aile hayatıyla yıllardır magazin dünyasının en merak edilen isimleri arasında yer alıyor.

Magazin dünyasında örnek çiftlerden biri olarak gösterilen Pelin Karahan ve iş insanı Bedri Güntay cephesinden gelen ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir birlikte görüntü vermemeleri dikkat çeken ikilinin evlerini ayırdığı iddia edilirken, ünlü oyuncu Pelin Karahan konuyla ilgili ilk kez Umut Ünver'in kamerasına konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle uzun yıllardır ekranların sevilen isimlerinden biri olan Pelin Karahan, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle uzun yıllardır ekranların sevilen isimlerinden biri olan Pelin Karahan, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Kavak Yelleri ve Muhteşem Yüzyıl gibi popüler projelerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine girmişti. Çiftin bu evlilikten Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu dünyaya geldi. Uzun süre magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Karahan ve Güntay, sosyal medyada paylaştıkları aile kareleriyle de sık sık gündeme geliyordu. 

Ancak son dönemde çift hakkında ortaya atılan iddialar magazin gündemini hareketlendirdi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Pelin Karahan ile Bedri Güntay’ın 12 yıllık evliliklerinde kriz yaşadığı ve evlerini ayırdığı öne sürüldü. İddialara göre Güntay’ın ayrı bir eve çıktığı konuşulurken, bu durum boşanma söylentilerini daha da güçlendirdi.

Basın mensuplarının sorularını ayaküstü yanıtlayan Karahan ise konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Gazetemagazin'den Umut Ünver'e konuşan ünlü oyuncu ayrılık sürecine dair çok fazla detaya girmek istemediğini belirterek, “Özel ve hassas bir konu, ailevi de bir konu olduğu için şu an bir açıklama yapmak istemiyorum. Bir gelişme olursa paylaşacağım.” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın