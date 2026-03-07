onedio
Ece Seçkin’den Burcu Güneş’e Yanıt: “Bu 1.55 Dozer Gibi Üstünden Geçer!”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.03.2026 - 13:50

Türk pop müziğinde Burcu Güneş ile başlayan polemik kısa sürede başka isimlerin de dahil olmasıyla büyüdü. Ünlü şarkıcının yaptığı açıklamalar sonrası Demet Akalın’a destek veren isimlerden biri de Ece Seçkin oldu. Ancak Ece Seçkin’in sosyal medyada yaptığı yorum, Burcu Güneş’ten karşılık alınca tartışma daha da alevlendi.

Burcu Güneş’in sözlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ece Seçkin, ünlü şarkıcıya tepki göstererek Demet Akalın’a destek verdi.

Seçkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Herkes kendine yakışanı konuşur. Ne kadar ayıp, hemcinsin olan başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak.

Sanırım bu kafayı hiçbir zaman anlamayacağım. Ayrıca muhabirlere neden ters ters konuşursun ki? İnsanlar işini yapıyor.

Relax girl, take it easy.”

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, gözler Burcu Güneş’ten gelecek yanıta çevrilmişti.

Ece Seçkin’in açıklamalarına kayıtsız kalmayan Burcu Güneş, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir yanıt vermişti.

“Ece Seçkin, iftarda bi soda iç.. Hazımsızlığa iyi gelir.:) Üstüne 2/3 bardak kahve. Kafan açılsın. Sene kaç oldu hala çözemediğin sorunlar mı var da yoldaşların gibi yorumlarda buluşuyorsun ve kendi seviyenden bahsediyorsun. Tatlı kız, biraz derin düşün büyüklerine saygılı ol..

Boyun kaç? Ürettiğin kalıcı eser sayın kaç ? Hadi koş saatine bak.! Bak orda.. Rolexxxx Girlll Come on baby, go your way. b'

Burcu Güneş’in yanıtının ardından Ece Seçkin'den cevap gecikmedi.

Ünlü şarkıcı paylaşımında şu sözleri kullandı:

“Bakmış bana ses mes müzisyenlikten giydiremiyor ‘boyun kaç’ diye çıkışmış 😂

Boyu boşver, bir tane konserime gel.

Gel bak bu 1.55 nasıl dozer gibi üstünden geçiyor senin :)

Kadın düşmanı seni :)”

Ece Seçkin’in bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, pop dünyasındaki polemik de gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Ece Seçkin'in paylaşımını şöyle bırakalım 👇🏻

