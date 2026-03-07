Ece Seçkin’den Burcu Güneş’e Yanıt: “Bu 1.55 Dozer Gibi Üstünden Geçer!”
Türk pop müziğinde Burcu Güneş ile başlayan polemik kısa sürede başka isimlerin de dahil olmasıyla büyüdü. Ünlü şarkıcının yaptığı açıklamalar sonrası Demet Akalın’a destek veren isimlerden biri de Ece Seçkin oldu. Ancak Ece Seçkin’in sosyal medyada yaptığı yorum, Burcu Güneş’ten karşılık alınca tartışma daha da alevlendi.
Burcu Güneş’in sözlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ece Seçkin, ünlü şarkıcıya tepki göstererek Demet Akalın’a destek verdi.
Burcu Güneş’in yanıtının ardından Ece Seçkin'den cevap gecikmedi.
Ece Seçkin'in paylaşımını şöyle bırakalım 👇🏻
