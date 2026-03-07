onedio
Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de Haftanın En Güzel Konserleri: İşte 9 - 15 Mart Konser Takvimi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.03.2026 - 13:58

Mart ayı, müzikseverler için Türkiye'nin dört bir yanında, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de düzenlenecek bir dizi özel konserle dolu olacak. Bu konserler, pop, rock, caz, halk müziği ve klasik müzik gibi çeşitli türleri kapsayacak ve hem yerli hem de yabancı sanatçıların performanslarına ev sahipliği yapacak. 9 - 15 Mart haftası boyunca, bu şehirlerdeki çeşitli mekanlarda enerji dolu, duygusal ve eğlenceli konserlerle müzik dolu bir hafta geçirebilirsiniz.

Peki, Ankara'da bu hafta hangi konserler var? İzmir'de hangi etkinlikler düzenleniyor? Bursa'da eğlenmek için nereye gidilir?

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumu, bilet fiyatları ve rezervasyonlar hakkında bilgi almak için resmi bilet satış platformlarını ziyaret etmelisiniz. Bu içerik, reklam amaçlı değildir, yalnızca müzikseverlere yönelik öneriler içermektedir.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Sürüngenler Kulübü & Münkün Mertebe: 10 Mart Salı, saat 21.00’de Kulüp Müjgan sahnesinde alternatif rock/enerjik canlı performanslarla dolu bir gece dinleyiciyle buluşuyor. 

  • Le Trio Joubran: 10 Mart Salı, saat 21.30’da CSO Ada Ankara - Ana Salon'da ud ve geleneksel Orta Doğu tınılarıyla duygusal bir gece dinleyiciyle buluşuyor.

  • Yasak Helva Konseri: 11 Mart Çarşamba, saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde, enerjik performanslar ve sevilen şarkılarla dolu bir gece dinleyiciyle buluşuyor.

  • Kezzo Konseri: 12 Mart Perşembe, saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde, güçlü sahne enerjisi ve hit şarkılarla rap/hip‑hop severleri buluşturuyor.

  • Korhan Futacı Konseri: 12 Mart Perşembe, saat 21.30’da Kulüp Müjgan sahnesinde, jazz ve deneysel tınılarla dolu enerjik bir performans izleyiciyle buluşuyor.

  • Duende Flamenco: 12 Mart Perşembe, saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde, tutkulu flamenco dans ve müzik performansı izleyicilerle buluşuyor.

  • Sevcan Orhan Konseri: 13 Mart Cuma, saat 20.30’da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde, arabesk ve pop tınıların buluştuğu duygusal bir konser izleyiciyle buluşuyor.

  • Şimdi 90’lar Konseri: 13 Mart Cuma, saat 21.00’de Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi'nde, 90’lar temalı hit şarkılar ve nostaljik sahne şovlarıyla bir gece yaşatıyor.

  • Ufuk Beydemir: 13 Mart Cuma, saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall sahnesinde, akustik ve pop-rock tınılarla izleyicilerle buluşuyor.

  • Oğuzhan Koç: 13 Mart Cuma, saat 21.00’de Jolly Joker Ankara'da, pop şarkıları ve sahne şovlarıyla enerjik bir gece yaşatıyor.

  • JEN Sessions: 13 Mart Cuma, saat 21.00’de Kulüp Müjgan sahnesinde, akustik ve enstrümantal performanslarla dinleyicilerle buluşuyor.

  • Fraktal & Hedoni: 13 Mart Cuma, saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde, rap ve hip‑hop severler için enerjik bir sahne performansı sunuyor.

  • Yüzyüzeyken Konuşuruz Konseri: 14 Mart Cumartesi, saat 21.00’de Jolly Joker Ankara'da, indie/alternatif pop-rock tınılarıyla ve sevilen şarkılarıyla izleyicilerle buluşuyor.

  • Hey! Douglas: 14 Mart Cumartesi, saat 21.00’de Rabarba sahnesinde, elektronik, disco ve funk tınılarıyla dans dolu bir gece yaşatıyor.

  • Direc‑t & Dört X Dört: 14 Mart Cumartesi, saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara'da, 2000’ler Türkçe rock klasikleriyle nostaljik bir gece sunuyor.

  • Metalart Plays Metallica: 14 Mart Cumartesi, saat 21.00’de Haymatlos Mekan'da, Metallica cover’ları ve enerjik sahne performansıyla metal severlerle buluşuyor.

  • Mâtem & Yeryüzü Tanıkları: 15 Mart Pazar, saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde, rap/hip‑hop ve sahne enerjisiyle izleyicilerle buluşuyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Duble Salih Konseri: 10 Mart Salı, saat 21.00’de Monk Community sahnesinde, Anadolu müziği ve deneysel akustik düzenlemelerle dolu bir gece dinleyiciyle buluşuyor.

  • Saf Akustik Canlı Performans: 11 Mart Çarşamba, saat 20.00’de Gili Ege Perla'da, loş ışıklar ve akustiğin en yalın haliyle duygusal bir müzik gecesi dinleyiciyle buluşuyor.

  • Acil Servis 'Rock': 11 Mart Çarşamba, saat 22.00’de Volume Alsancak'ta, güçlü gitar riffleri ve yüksek tempolu rock performansıyla enerji dolu bir gece yaşatıyor.

  • Jakuzi Konseri: 12 Mart Perşembe, saat 21.00’de IF Performance Hall İzmir sahnesinde, indie ve elektronik pop tınılarıyla izleyicilerle buluşuyor.

  • Müzede Bir Gece – İftar Özel: 13 Mart Cuma, saat 18.30’da Bademler Sanat Köyü'nde, tarihi atmosferde özel bir konser ve iftar deneyimi sunuyor.

  • Sen İste DJ Çalsın – Pally: 13 Mart Cuma, saat 19.30’da  PALLY'de, elektronik ve house tınılarıyla dans dolu bir gece yaşatıyor. Gecenin ritmini ise dinleyici belirliyor, istek şarkı göndermeyi unutmayın. 

  • Candle and Echoes: 13 Mart Cuma, saat 20.00'de  Aziz Vukolos Kilisesi'nin tarihi dokusunda yankılanan ezgiler eşliğinde eşsiz bir deneyim sizi bekliyor. 

  • Seksendört: 13 Mart Cuma, saat 21.00’de  SoldOut Performance Hall'de, akustik rock ve pop düzenlemeleriyle nostaljik bir konser dinleyiciyle buluşuyor.

  • The Old School Rap Fest: 13 Mart Cuma, saat 21.30’da Cliff Venue sahnesinde, klasik ve güncel rap parçalarıyla hip‑hop severlerle buluşuyor.

  • Melis Karaduman: 13 Mart Cuma, saat 21.30’da Rene Lokal'de, pop ve soul tınılarıyla izleyicilere keyifli bir gece sunuyor.

  • Discman 90’lar & 2000’ler Türkçe Pop Gecesi: 13 Mart Cuma, saat 21.45’te Ooze Venue sahnesinde, nostaljik 90’lar ve 2000’ler pop şarkılarıyla dans dolu bir gece yaşatıyor.

  • Anıl Emre Daldal: 13 Mart Cuma, saat 22.00’de 6:45 KK Bornova'da, akustik ve modern pop tınılarıyla dinleyicilerle buluşuyor.

  • Yavuzcan Çetin – 'Yavuz Çetin Şarkıları': 13 Mart Cuma, saat 22.00’de Volume Alsancak sahnesinde, rock klasiklerinden oluşan özel repertuvarıyla unutulmaz bir akşam sunuyor.

  • Burhan Öçal – Crossing Bosporus Trio: 14 Mart Cumartesi, saat 21.00’de  Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, perküsyon ve dünya müziği tınılarıyla etkileyici bir performans sunuyor.

  • Touche: 14 Mart Cumartesi, saat 21.00’de SoldOut Performance Hall sahnesinde, elektronik ve alternatif pop tınılarıyla izleyicilerle buluşuyor.

  • Kargo: 14 Mart Cumartesi, saat 21.30’da The Factory PSM Tarihi Havagazı Fabrikası'nda, rock ve alternatif müzik performansıyla nostaljik bir gece yaşatıyor.

  • Remaster Presents – Ledi Cannit: 14 Mart Cumartesi, saat 22.30’da Kalt İzmir'de, elektronik ve house setleriyle dans dolu bir gece sunuyor.

  • Cem Adrian: 15 Mart Pazar, saat 21.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde duygusal vokalleri ve etkileyici sahne performansıyla izleyicilerle buluşuyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Flashback Türkçe Pop Parti: 14 Mart Cumartesi, saat 22.00'de Deli Kantin’de eğlencenin adresi oluyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Levent Yüksel Konseri: 13 Mart Cuma, saat 20.30’da Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'de sevilen pop şarkılarıyla dinleyicilerle buluşuyor.

  • Ahmet Aslan Konseri: 13 Mart Cuma, saat 21.00’de Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi sahnesinde Anadolu müziği ve özgün enstrümanlarıyla unutulmaz bir gece yaşatıyor.

  • Den Ze: 13 Mart Cuma, saat 21.30’da 6:45 KK Trip Eskişehir sahnesinde enerjik performansıyla dinleyicilerle buluşuyor.

  • Çalgını Al Gel: 14 Mart Cumartesi, saat 20.30’da Mahfil Sahne'de müzisyenler ve müzikseverlerin birlikte sahne aldığı eğlenceli bir jam session gecesi sunuyor.

  • Queen for Strings: 15 Mart Pazar, saat 20.00’de Vehbi Koç Kongre Merkezi sahnesinde Queen’in efsane şarkılarını yaylı çalgılarla yorumlayan özel bir konser dinleyiciyle buluşuyor.

