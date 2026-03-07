Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de Haftanın En Güzel Konserleri: İşte 9 - 15 Mart Konser Takvimi

Duble Salih Konseri: 10 Mart Salı, saat 21.00’de Monk Community sahnesinde, Anadolu müziği ve deneysel akustik düzenlemelerle dolu bir gece dinleyiciyle buluşuyor.
Saf Akustik Canlı Performans: 11 Mart Çarşamba, saat 20.00’de Gili Ege Perla'da, loş ışıklar ve akustiğin en yalın haliyle duygusal bir müzik gecesi dinleyiciyle buluşuyor.
Acil Servis 'Rock': 11 Mart Çarşamba, saat 22.00’de Volume Alsancak'ta, güçlü gitar riffleri ve yüksek tempolu rock performansıyla enerji dolu bir gece yaşatıyor.
Jakuzi Konseri: 12 Mart Perşembe, saat 21.00’de IF Performance Hall İzmir sahnesinde, indie ve elektronik pop tınılarıyla izleyicilerle buluşuyor.
Müzede Bir Gece – İftar Özel: 13 Mart Cuma, saat 18.30’da Bademler Sanat Köyü'nde, tarihi atmosferde özel bir konser ve iftar deneyimi sunuyor.
Sen İste DJ Çalsın – Pally: 13 Mart Cuma, saat 19.30’da PALLY'de, elektronik ve house tınılarıyla dans dolu bir gece yaşatıyor. Gecenin ritmini ise dinleyici belirliyor, istek şarkı göndermeyi unutmayın.
Candle and Echoes: 13 Mart Cuma, saat 20.00'de Aziz Vukolos Kilisesi'nin tarihi dokusunda yankılanan ezgiler eşliğinde eşsiz bir deneyim sizi bekliyor.
Seksendört: 13 Mart Cuma, saat 21.00’de SoldOut Performance Hall'de, akustik rock ve pop düzenlemeleriyle nostaljik bir konser dinleyiciyle buluşuyor.
The Old School Rap Fest: 13 Mart Cuma, saat 21.30’da Cliff Venue sahnesinde, klasik ve güncel rap parçalarıyla hip‑hop severlerle buluşuyor.
Melis Karaduman: 13 Mart Cuma, saat 21.30’da Rene Lokal'de, pop ve soul tınılarıyla izleyicilere keyifli bir gece sunuyor.
Discman 90’lar & 2000’ler Türkçe Pop Gecesi: 13 Mart Cuma, saat 21.45’te Ooze Venue sahnesinde, nostaljik 90’lar ve 2000’ler pop şarkılarıyla dans dolu bir gece yaşatıyor.
Anıl Emre Daldal: 13 Mart Cuma, saat 22.00’de 6:45 KK Bornova'da, akustik ve modern pop tınılarıyla dinleyicilerle buluşuyor.
Yavuzcan Çetin – 'Yavuz Çetin Şarkıları': 13 Mart Cuma, saat 22.00’de Volume Alsancak sahnesinde, rock klasiklerinden oluşan özel repertuvarıyla unutulmaz bir akşam sunuyor.
Burhan Öçal – Crossing Bosporus Trio: 14 Mart Cumartesi, saat 21.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, perküsyon ve dünya müziği tınılarıyla etkileyici bir performans sunuyor.
Touche: 14 Mart Cumartesi, saat 21.00’de SoldOut Performance Hall sahnesinde, elektronik ve alternatif pop tınılarıyla izleyicilerle buluşuyor.
Kargo: 14 Mart Cumartesi, saat 21.30’da The Factory PSM Tarihi Havagazı Fabrikası'nda, rock ve alternatif müzik performansıyla nostaljik bir gece yaşatıyor.
Remaster Presents – Ledi Cannit: 14 Mart Cumartesi, saat 22.30’da Kalt İzmir'de, elektronik ve house setleriyle dans dolu bir gece sunuyor.
Cem Adrian: 15 Mart Pazar, saat 21.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde duygusal vokalleri ve etkileyici sahne performansıyla izleyicilerle buluşuyor.
Yorum Yazın