İstanbul'da Haftanın En Güzel Konserleri: 9 - 15 Mart İstanbul Konser Takvimi

Elif ÇAMLIBEL
07.03.2026 - 14:05

İstanbul'da eğlence durmaksızın devam ediyor. Mart ayının 9'undan 15 Mart'a kadar da şehrin çeşitli noktalarında düzenlenecek konserler, İstanbullulara doya doya eğlence fırsatı sunuyor. Pop'tan rock'a, cazdan elektronik müziğe kadar uzanan bir dizi canlı performans, kulaklarınızı taze bir müzik deneyimiyle dolduracak.

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi konserler düzenlenecek? Hangi sanatçılar sahneye çıkacak? 9 ila 15 Mart tarihleri arasında hangi mekanlarda, hangi tür müzikler çalacak?

Uyarı: Etkinliklerin en güncel durumları, bilet fiyatları ve rezervasyonlar hakkında bilgi almak için resmi bilet satış sitelerini kontrol etmelisiniz. Bu yazı, reklam amaçlı değil, müzikseverlere yönelik bilgilendirme ve öneri amaçlıdır.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Levo’nun Tavernası: 11 Mart Çarşamba, saat 20.00'de JJ Pub Kanyon'da Levent Sevi ve konuğu Onur, Türkiye müzik tarihinden seçilmiş unutulmaz canlı performansları izleyip şarkılar ve sanatçılar üzerine seyirciyle birlikte sohbet ediyor. Sezen Aksu, Ajda Pekkan, MFÖ ve Tarkan’ın arşivlerden seçilen performanslarıyla şarkıların hep birlikte söylemeye hazır olun. 

  • Nebi Birgi: 11 Mart Çarşamba, saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy'de eğlence ve dans dolu bir gece sizi bekliyor! 

  • Eftalya Yağcı: 13 Mart Cuma, saat 20.00'de JJ Pub Kanyon'da modern pop ve çağdaş R&B etkilerini barındıran, duygusal ve melodik altyapılı bir sound sizi bekliyor. 

  • Cem Adrian: 13 Mart Cuma, saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina'da eşsiz sahnesi ile dinleyicilerin kalbinde iz bırakmaya devam ediyor. Müziği gerçekten hissetmeye hazır olun! 

  • Hande Mehan & Çağan Şengül: 14 Mart Cumartesi, saat 20.00'de Mall of İstanbul MOİ Sahne'de sevilen şarkılarıyla dinleyici ile buluşuyor. 

  • Deha Bilimlier: 14 Mart Cumartesi, saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina'da sahnede enerjiyi anında yukarı taşıyan güçlü bir performansıyla sizi bekliyor.

  • Emir Can İğrek: 14 Mart Cumartesi, saat 22.30'da Jolly Arena'da sevilen şarkılarını sahne enerjisi ve güçlü canlı yorumuyla bir araya getiriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap Performansa Gidilir?

  • Kamufle: 11 Mart Çarşamba, saat 22.00'de Blind İstanbul'da hayranlarıyla buluşmak için sahnede olacak. 

  • Stand Up After Rap | Yusuf Bilal Altıntaş & Anıl Piyancı: 13 Mart Cuma, saat 20.30'da Sahne Beşiktaş'ta Yusuf Bilal Altıntaş Entel Maganda ile filtresiz ve bol kahkahalı bir sahne performansı sunarken, Anıl Piyancı yüksek enerjili rap ve punchline’larla geceyi ateşliyor. Stand-up, rap ve sürpriz performanslarla dolu eğlenceli bir gece başlıyor. 

  • Şanışer & Sokrat St: 13 Mart Cuma, saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy'de sahnede! “Susamam”, “Aşk Şarkısı”, “Ne İçin Yaşıyorum” şarkılarıyla tanıdığımız ikili Cuma gecesine renk katıyor.

  • Taladro: 14 Mart Cumartesi, saat 21.00'de Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'de “Dem”, “Sen Gibi” ve “Deniz Kızı” şarkılarıyla hayranlarıyla buluşuyor.

  • Stereoclip: 14 Mart Cumartesi, saat 23.45'te Blind İstanbul sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor. Belçikalı DJ/prodüktör %100 Müzik katkılarıyla İstanbul'a geliyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi DJ Performansa Gidilir?

  • Maxi Meraki + Hemi + Emir S + Kantel: 13 Mart Cuma, saat 21.00'de Klein Phönix'te sahneye çıkıyor. Melodic house sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Maxi Meraki eşliğindeki yüksek enerjili geceye Hemi, Emir S ve Kantel eşlik ediyor.

  • Sarpman ile Disco Modu: 13 Mart Cuma, saat 21.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya'da müzik, bir zaman çizelgesine göre değil, gecenin nabzına göre akıyor.

  • Betical + Doruk + Claudius + Calypsisl: 14 Mart Cumartesi, saat 21.00'de Klein Phönix'te sahneye çıkıyor. Betical, house, tech house ve afro house’u akıcı şekilde harmanlayan setleriyle öne çıkıyor ve sahnede hipnotik bir atmosfer yaratıyor. Doruk, Claudius ve Calypsis eşlik ettiği gece, disko ve eklektik ritimlerle tamamlanıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Rock Konserine Gidilir?

  • Yangın: 11 Mart Çarşamba, saat 21.30'da Muaf Kadıköy'de 2023’te yayımladıkları Plastik albümüyle öne çıkan grup, yeni single’lar ve ikinci albüm çalışmalarıyla modern post-punk'ın heyecan verici sesi olmaya devam ediyor. 

  • 2000'ler Türkçe Rock Gecesi Direc-t / Dört x Dört: 12 Mart Perşembe, saat 21.00'de 6:45 Stereogun'da 2000’ler Türkçe rock sahnesinin efsane grupları Direc-t ve Dört X Dört, unutulmaz şarkılarıyla aynı sahnede buluşuyor.

  • Hey! Douglas: 13 Mart Cuma, saat 21.00'de Blind İstanbul'da VEYasin’in bu keyifli projesi, 60’lar‑70’ler psychedelic rock ve pop’tan ilham alarak, coğrafi ezgileri break beat, disco ve funk ile harmanlayan katmanlı bir müzik deneyimi sunuyor.

  • Cemiyette Pişiyorum, Öncesi: Deli Gömleği: 13 Mart Cuma, saat 21.30'da Babylon'da punk ve grunge kökenli enerjik rock performanslarıyla dolu, ritmik ve dinamik bir geceye sahne olacak!

  • Yüksek Sadakat: 14 Mart Cumartesi, saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta Türk rock müziğinin güçlü ve kalıcı temsilcileri nostalji ve enerjiyi aynı gecede bir araya getiriyor. 

  • Pera: 14 Mart Cumartesi, saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy'de alternatif rock tarzındaki şarkılarını dinleyicileriyle buluşturuyor.

  • Özalp Ekinci: 15 Mart Pazar, saat 17.00'de Motto Sahne Kadıköy'de akustik tarzdaki bestelerini ve 60’lardan 2000’lere uzanan rock ve folk klasikleri seslendirecek.

  • Ayna: 15 Mart Pazar, saat 20.30'da Trump Sahne'de 30. yılına özel sahnede! 1996'da yola çıkan, yılların eskitemediği grup bir kez daha sevenleriyle bir arada! 

  • An Epic Symphony - Pentagram: 15 Mart Pazar, saat 21.00'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir kült haline gelen uluslararası ödüllü proje ile kulaklardaki pası siliyor!

İstanbul'da Bu Hafta Deneysel Müzik Konserleri

  • Baba Zula: 14 Mart Cumartesi, saat 21.00'de Blind İstanbul'da geleneksel ezgileri modern ritimlerle harmanladığı enerjik performansıyla sahnede!

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik ve Senfoni Etkinliği Var mı?

  • Aşkın Dilinden’arpın Nefesi & Sonat Bağcan: 10 Mart Salı saat 20.30'da Deniz Müzesi’nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek olan konseri, mum ışıkları eşliğinde şiir, müzik ve tasavvufi tınıları bir araya getiriyor. Arp ve ney eşliğinde sahneye taşınan aşk şiirleri, Sonat Bağcan’ın etkileyici yorumuyla dinleyicileri hem dünyevi hem de ilahi aşkın izinde duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Klasik müziğin zarafeti, tasavvufi derinlik ve sözün gücü bir araya geliyor. 

  • Evgeny Grinko: 11 Mart Çarşamba saat 21.00'de Bostancı Gösteri Merkezi’nde Rus besteci ve piyanistin milyonlarca dinlenen Valse bestesi ve çok daha fazlası sizi bekliyor. Tiny Mouse Tales albümünde eski masalların atmosferini yeniden yaratmayı amaçlayan sanatçı, büyülü melodileriyle dinleyicileri zamanda yolculuğa davet ediyor. 

  • Evgeny Grinko: 13 Mart Cuma saat 21.00'de kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için bu kez de Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium sahnesinde!

İstanbul'da Bu Hafta Ramazan Konseri Var mı?

  • Zeygâh Ritim Topluluğu ve Orkestrası – Ramazan Konseri: 9 Mart Pazartesi saat 20.00'de Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi - Boğaziçi Salonu'nda Zeynep Tuna’nın şefliğinde, Zeygâh Ritim Topluluğu ve Orkestrası ile Ramazan özel tasavvuf ve tekke musikisi bir repertuvar sizi bekliyor.

