16 Ton Altın Stoklayan Milyarderden Çarpıcı Tahmin: "2-3 Yıl Daha Düşüş Beklemiyorum"

16 Ton Altın Stoklayan Milyarderden Çarpıcı Tahmin: "2-3 Yıl Daha Düşüş Beklemiyorum"

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.03.2026 - 15:18

Altın piyasası son yılların en hareketli dönemlerinden geçiyor. Küresel gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve yatırımcı davranışları fiyatları doğrudan etkiliyor. Tam da böyle ortamda dikkat çeken açıklama geldi. 16 tonluk altın stoğuna sahip milyarder Joy Alukkas, altın fiyatları hakkında net konuştu. Görünen o ki önümüzdeki yıllar için oldukça iddialı tahmin paylaşıyor.

Kaynak

16 ton altın stoğuna sahip milyarder altın için oldukça net konuştu.

16 ton altın stoğuna sahip milyarder altın için oldukça net konuştu.

Joyalukkas Group’un sahibi Hintli milyarder Joy Alukkas, Bloomberg’e verdiği röportajda altın fiyatlarının önümüzdeki yıllarda yükseliş eğilimini sürdüreceğini söyledi. Küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizliklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönelttiğini belirtti.

'Dünyada ne zaman gerilim artsa insanlar doğal olarak güvenli liman olarak altına yönelir. Bu durum fiyatları kısa süreli de olsa yukarı taşır' diyen Alukkas, altının tarih boyunca kriz dönemlerinde benzer şekilde değer kazandığını hatırlattı.

69 yaşındaki iş insanı küresel ekonomide güçlü iyileşme görülmediği sürece altın fiyatlarında anlamlı düşüş beklemediğini de ekledi. Alukkas’ın sözleri oldukça net. 'Önümüzdeki 2-3 yıl içinde büyük tabloda gerçek iyileşme olmazsa ciddi düzeltme görmüyorum. Zaman zaman düşüşler olabilir ama genel yön hala yukarı görünüyor.'

Son bir yılda yüzde 75 yükselen altın, şirketin dev stokunun değerini de artırdı.

Son bir yılda yüzde 75 yükselen altın, şirketin dev stokunun değerini de artırdı.

Altın fiyatları son dönemde güçlü yükseliş sergiledi. Küresel belirsizliklerin etkisiyle ons altın son bir yılda yüzde 75’ten fazla değer kazanarak 5 bin doların üzerine çıktı ve tarihi zirve seviyelerini gördü.

Joyalukkas Group’un Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, ABD ve farklı pazarlarda faaliyet gösteren yaklaşık 200 mağazasında toplam 16 bin kilogram civarında altın stoğu bulunuyor. Yıllar içinde oluşturulan geniş stok sayesinde ani fiyat hareketlerine karşı koruma sağlandığını ifade eden Alukkas, yükselen fiyatların stok değerini de ciddi şekilde artırdığını söyledi.

Ancak yükselen fiyatlar yalnızca avantaj getirmiyor. Yeni ürün alımlarının giderek daha pahalı hale geldiğini belirten iş insanı durumu şöyle açıklıyor: 'İşletme sermayesi artıyor ve her yeni stok yenilemesi daha pahalıya mal oluyor.'

Altın yükselirken yatırımcı davranışı da değişmeye başladı.

Altın yükselirken yatırımcı davranışı da değişmeye başladı.

Altın fiyatlarının hızlı yükselişi tüketici tercihlerini de değiştirmiş durumda. Alukkas’a göre müşteriler düğünler ve özel günler için altın almaya devam ediyor fakat son dönemde daha hafif ürünlere yönelim belirgin şekilde arttı.

Yatırım tarafında ise farklı eğilim ortaya çıkıyor. Daha önce ağırlıklı olarak dekoratif gümüş takılar satıldığını söyleyen milyarder iş insanı, son yıllarda yatırım amaçlı gümüş külçelerine talebin arttığını belirtiyor. Özellikle 10 gram ve 50 gram gümüş külçeleri yatırımcılar arasında popüler hale gelmiş durumda.

Kendi yaklaşımını ise şu sözlerle özetliyor. 'Uzun vadede altının tek yönlü hareket edeceğine inanıyoruz. O yüzden hedge yapma yoluna gitmiyoruz.'

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
