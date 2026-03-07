16 Ton Altın Stoklayan Milyarderden Çarpıcı Tahmin: "2-3 Yıl Daha Düşüş Beklemiyorum"

Altın fiyatlarının hızlı yükselişi tüketici tercihlerini de değiştirmiş durumda. Alukkas’a göre müşteriler düğünler ve özel günler için altın almaya devam ediyor fakat son dönemde daha hafif ürünlere yönelim belirgin şekilde arttı.

Yatırım tarafında ise farklı eğilim ortaya çıkıyor. Daha önce ağırlıklı olarak dekoratif gümüş takılar satıldığını söyleyen milyarder iş insanı, son yıllarda yatırım amaçlı gümüş külçelerine talebin arttığını belirtiyor. Özellikle 10 gram ve 50 gram gümüş külçeleri yatırımcılar arasında popüler hale gelmiş durumda.

Kendi yaklaşımını ise şu sözlerle özetliyor. 'Uzun vadede altının tek yönlü hareket edeceğine inanıyoruz. O yüzden hedge yapma yoluna gitmiyoruz.'