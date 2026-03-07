Trump'tan İran'a Deprem Etkisi Yaratan Tehdit: "Bugün Çok Sert Vurulacak"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan komşu ülkelere saldırılar düzenledikleri için özür diledi. Pezeşkiyan ‘bundan sonra, onlar ilk olarak saldırmadığı sürece komşu ülkelere saldırmama’ talimatı verdiğini dile getirdi. Bu açıklamaların ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan deprem etkisi yaratan yanıt geldi. İran’ı tehdit eden Trump, “Bugün İran çok sert vurulacak” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a tehditler savurdu: "İran bugün çok sert vurulacak."
