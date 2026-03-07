onedio
Trump'tan İran'a Deprem Etkisi Yaratan Tehdit: "Bugün Çok Sert Vurulacak"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.03.2026 - 15:02

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan komşu ülkelere saldırılar düzenledikleri için özür diledi. Pezeşkiyan ‘bundan sonra, onlar ilk olarak saldırmadığı sürece komşu ülkelere saldırmama’ talimatı verdiğini dile getirdi. Bu açıklamaların ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan deprem etkisi yaratan yanıt geldi. İran’ı tehdit eden Trump, “Bugün İran çok sert vurulacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a tehditler savurdu: "İran bugün çok sert vurulacak."

ABD Başkanı Donald Trumpİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın komşu ülkelerden özür dilemesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama paylaştı. İran'ı tehdit eden Trump 'Bugün İran çok sert vurulacak' dedi. 

İran’ın artık komşulara ateş açmayacağına söz vermesinin ardından Trump, şu ifadeleri kullandı:

'Ağır darbeler alan İran, Orta Doğu'daki komşularından özür dileyerek teslim oldu ve artık onlara ateş açmayacağına söz verdi. Bu söz, ABD ve İsrail'in amansız saldırıları sonucu verildi. Orta Doğu'yu ele geçirip yönetmeyi hedefliyorlardı. İran, binlerce yıldır ilk kez çevresindeki Orta Doğu ülkelerine yenildi. İran artık 'Orta Doğu’nun zorbası' değil, aksine 'Orta Doğu'nun kaybedenidir ve teslim olana veya daha büyük ihtimalle tamamen çökene kadar uzun yıllar boyunca böyle kalacaktır.

İran bugün çok sert vurulacak. Şu ana kadar hedef alınması düşünülmeyen bölgeler ve gruplar, İran'ın kötü davranışları nedeniyle tamamen yok edilme ve kesin ölüm riskiyle karşı karşıya.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
