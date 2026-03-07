Petrol Rezervine Sahip Ülkeler: En Çok Petrol Hangi Ülkede Var?
Orta Doğu'da sular durulmuyor. Jeopolitik gerilim tırmanırken Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol fiyatlarını ve petrol rezervi olan ülkeleri yeniden gündeme getirdi. Brent petrol fiyatı ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırı başlattığı 28 Şubat tarihinden bu yana yükselişine devam etti. Petrol gündemin önemli gündem maddesi olurken en çok petrol rezervine sahip ülkeler araştırılmaya başlandı. En çok hangi ülkede petrol var?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Petrol fiyatları 2020 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En çok petrol rezervine sahip ülkeler.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın