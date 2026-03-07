Petrol Rezervine Sahip Ülkeler: En Çok Petrol Hangi Ülkede Var?

Orta Doğu'da sular durulmuyor. Jeopolitik gerilim tırmanırken Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol fiyatlarını ve petrol rezervi olan ülkeleri yeniden gündeme getirdi. Brent petrol fiyatı ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırı başlattığı 28 Şubat tarihinden bu yana yükselişine devam etti. Petrol gündemin önemli gündem maddesi olurken en çok petrol rezervine sahip ülkeler araştırılmaya başlandı. En çok hangi ülkede petrol var?