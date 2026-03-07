onedio
Petrol Rezervine Sahip Ülkeler: En Çok Petrol Hangi Ülkede Var?

Petrol Rezervine Sahip Ülkeler: En Çok Petrol Hangi Ülkede Var?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.03.2026 - 15:46

Orta Doğu'da sular durulmuyor. Jeopolitik gerilim tırmanırken Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol fiyatlarını ve petrol rezervi olan ülkeleri yeniden gündeme getirdi. Brent petrol fiyatı ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırı başlattığı 28 Şubat tarihinden bu yana yükselişine devam etti. Petrol gündemin önemli gündem maddesi olurken en çok petrol rezervine sahip ülkeler araştırılmaya başlandı. En çok hangi ülkede petrol var?

Petrol fiyatları 2020 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Petrol fiyatları 2020 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Jeopolitik gerilimin tırmanması, küresel enerji arzını uçurumun kenarına getirdi. Brent petrol, Nisan 2020’den bu yana görülen en güçlü yükselişine imza attı. Haftalık yüzde 28.37 değer kazanan Brent petrol 93.04 dolar seviyesine ulaştı. Enerji taşımacılığının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı’nda tanker trafiğinin durma noktasına gelmesi, petrol fiyatlarını tepeye taşıdı. Piyasalar alternatif rota arayışına girerken, gözler dünyanın en büyük rezervlerine sahip ülkelere çevrildi.

En çok petrol rezervine sahip ülkeler.

En çok petrol rezervine sahip ülkeler.

Gözler dünyanın en büyük rezervlerine sahip ülkelere çevrildi. En çok petrol hangi ülkede var? İşte yanıtı:

1- Venezuela

Petrol Rezervi (Milyar Varil): 303,2

Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 9,8

2- Suudi Arabistan

Petrol Rezervi (Milyar Varil): 267,2

Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 187

3- İran

Petrol Rezervi (Milyar Varil): 208,6

Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 47

4- Kanada

Petrol Rezervi (Milyar Varil): 171

Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 106

5- Irak

Petrol Rezervi (Milyar Varil): 145

Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 98

6-Birleşik ArapEmirlikleri(BAE)

Petrol Rezervi (Milyar Varil): 113

Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 114

7- Kuveyt

Petrol Rezervi (Milyar Varil): 101,5

Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 29

8- Rusya

Petrol Rezervi (Milyar Varil): 80

Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 124

9- ABD

Petrol Rezervi (Milyar Varil): 45

Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 124

10- Libya

Petrol Rezervi (Milyar Varil): 48,4

Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 27,7

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
