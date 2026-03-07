onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz’de Eleni ve Fadime’nin Kaza Sahnesinin Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı

Taşacak Bu Deniz’de Eleni ve Fadime’nin Kaza Sahnesinin Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.03.2026 - 16:43

TRT 1’in popüler dizisi Taşacak Bu Deniz son bölümüyle yine ekranlara damga vurmayı başardı. Başladığı günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Son bölümde de Eleni ve Fadime karakterlerinin kaza yapması ve sonrasında yaşananlar heyecanla takip edilen bir konu olmuştu. Şimdiyse o sahnenin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taşacak Bu Deniz aksiyon dolu bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor.

Taşacak Bu Deniz aksiyon dolu bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor.

Son bölümde ise aksiyonu doruklara çıkaran konu Eleni ve Fadime’nin kazası olmuştu. Hipotermi geçiren karakterlerin hayata dönmeleri için ateş çemberine alındığı sahneler duygusal yoğunluğu artırmıştı. 

Şimdiyse dizinin kamera arkasından yayınlanan görüntüler gündeme geldi. Eleni ve Fadime’ye hayat veren Ava Yaman’la Zeynep Atılgan’ın o sahneye hazırlığı aynı zamanda tüm set ekibinin çabası gözler önüne serildi.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın