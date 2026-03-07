Taşacak Bu Deniz’de Eleni ve Fadime’nin Kaza Sahnesinin Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı
TRT 1’in popüler dizisi Taşacak Bu Deniz son bölümüyle yine ekranlara damga vurmayı başardı. Başladığı günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Son bölümde de Eleni ve Fadime karakterlerinin kaza yapması ve sonrasında yaşananlar heyecanla takip edilen bir konu olmuştu. Şimdiyse o sahnenin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz aksiyon dolu bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın