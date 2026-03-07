Taşacak Bu Deniz’de Eleni ve Fadime’nin Kaza Sahnesinin Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı

TRT 1’in popüler dizisi Taşacak Bu Deniz son bölümüyle yine ekranlara damga vurmayı başardı. Başladığı günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Son bölümde de Eleni ve Fadime karakterlerinin kaza yapması ve sonrasında yaşananlar heyecanla takip edilen bir konu olmuştu. Şimdiyse o sahnenin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Gelin detaylara geçelim!