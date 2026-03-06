Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde birleşen Merkür ve Güneş, Balık burcunda bir dans başlatıyor ve bu dans sosyal çevrende zihinsel bir aydınlanma yaratıyor. Bir arkadaşının beklenmedik bir cümlesi, belki de uzun zamandır aklını kurcalayan bir konuda seni aydınlatabilir. İş hayatında ise belirsizliklerin dağıldığı bir döneme giriyorsun. Ekip olarak belirsizliklerin üzerine gidip belki de uzun zamandır beklediğiniz bir cevabı alabilirsiniz.

Tabii bu durumda, kolektif düşünce ve ekip çalışmalarının önemi daha da belirginleşiyor. Tek başına değil, birlikte hareket ederek başarıya ulaşmanın mümkün olduğunu göreceksin. Uzunca bir süredir askıda olan bir projen, belki de beklenmedik bir dönüş yaparak hız kazanabilir. Hatta sıkı dur, hayal olarak gördüğün bir hedef bile artık somut bir plana dönüşüyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise arkadaşlıkla aşk arasındaki ince çizgi giderek belirsizleşiyor. Belki de uzun süredir sana farklı bir gözle bakan birini fark edeceksin. Ama dikkatli ol, çünkü bu ilgi pek de hoşuna gitmeyebilir... Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, birlikte kurduğunuz gelecek planları daha somut bir hal alabilir. Ev, ortak yaşam planları, ortak hedefler... Bugün, romantizmin önüne geçen güven duygusu, mutluluğun sırrı olabilir. Hayatın içindeki bu küçük detayların, aslında ne kadar büyük mutluluklar getirebileceğini hissediyor musun şimdi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…