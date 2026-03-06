Sevgili Boğa, gökyüzünde birleşen Merkür ve Güneş'in Balık burcunda başlattığı büyüleyici dans, sosyal çevrende bir dizi zihinsel aydınlanmayı tetikliyor. Belki bir dostunun beklenmedik bir yorumu, belki de uzun zamandır içinde dolaşıp duran bir düşünce, bugün ansızın anlam kazanabilir.

İş hayatında da belirsizliklerin üzerine yoğun bir sis perdesi gibi çöken bulutlar dağılmaya başlıyor. Ekip olarak belirsizliklerin üzerine gidip belki de uzun zamandır beklediğiniz bir cevabı almanın eşiğinde olabilirsiniz. Bu durum, kolektif düşünce ve ekip çalışmalarının önemini daha da vurguluyor. Tek başına değil, birlikte hareket ederek başarıya ulaşmanın mümkün olduğunu anlayacaksın.

Ayrıca, uzunca bir süredir askıda olan bir projen, belki de beklenmedik bir dönüş yaparak hız kazanabilir. Müjdemizi isteriz zira, hayallerini süsleyen hedeflerin dahi artık somut bir plana dönüşebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…