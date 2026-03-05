Sevgili Boğa, bugün senin için hareketin ve heyecanın dorukta olduğu bir gün olacak gibi duruyor. Venüs, enerjik ve cesur Koç burcuna geçiş yaparak bilinçaltını uyanık ve tetikte tutuyor. İş yerinde, beklenmedik ve kontrolün dışında gelişen bazı olaylar ise seni daha derin ve karmaşık düşüncelere sürükleyebilir. Belki bir meslektaşının gizli bir planı, belki de koridorlarda fısıldanan bir kulis konuşması... Ya da belki de perde arkasında seni bekleyen ve şu an farkında olmadığın bir teklif... Ancak bugün, sabırlı olman ve acele etmemen gerekiyor. Strateji belirlemeli ve gözlem yaparak hareket etmelisin.

Maddi konularda ise içgüdülerin bugün senin en iyi rehberin olacak. İçine sinmeyen, sana iyi gelmeyen hiçbir anlaşmaya imza atmayı düşünme. Özellikle öğleden sonra karşına çıkabilecek ve ilk bakışta oldukça cazip görünen bir teklif, detaylarını ve küçük yazılarını mutlaka kontrol etmen gerektiğini unutma. Venüs, sana bugün perde arkasında da güçlü olmayı öğretiyor. Sen de bazen kazanmak için hemen öne atılmamak gerektiğini hatırla. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…