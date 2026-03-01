Sevgili Boğa, bugün tüm alkışları toplayabilirsin! İş arkadaşlarının gözünden kaçan ve belki de onların hiç dikkat etmediği minik bir detayı fark ederek büyük bir felaketin önüne geçebilirsin. Belki bir evrak üzerindeki yanlış bir rakamı fark edecek, belki de bozulmak üzere olan bir iş makinesini saniyeler önce durduracaksın. İşte bu küçük detaylar, dikkatini sadece önündeki işe odaklamanla bile büyük bir krizi önleyecek!

Günün ikinci yarısında ise uzun zamandır görüşemediğin bir tanıdığının önerisiyle kariyerinin seyrini değiştirme ihtimalin bir hayli yüksek. Hiç aklında olmayan bir şirkete öz geçmişini yollamak ya da bir üst düzey yönetici ile bir araya gelmek iş hayatında bir dönüşüm sürecinin habercisi olabilir. Sen henüz farkında olmasan da hayat bugün sana hayallerinden fazlasını sunmaya hazır! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…