2 Mart - 8 Mart Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 2 Mart - 8 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Mart - 8 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları



Sevgili Başak, bu haftanın henüz başında burcunda gerçekleşecek olan büyüleyici tam Ay tutulması, hayatının da her köşesine etki edebilir. Özellikle de kariyerinde, bir hasat dönemi başlatabilir. Geçtiğimiz hafta başlayan Merkür retrosuna rağmen, kapını çalacak olan teklifler, profesyonel yaşamında artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının habercisi olabilir. Kendi yolunu çizme ve projelerini hayata geçirme arzun ise bu hafta seni durdurulamaz bir enerjiye dönüştürebilir. 

Öte yandan bu hafta Mars'ın karşıt burcuna geçişi, iş ortaklıklarında gerilim yaratabilir. Ancak bu durum, doğru yönetildiği takdirde, büyük başarıların kapısını sonuna kadar aralayabilir. Ancak dikkat! Bu hafta mükemmeliyetçilik dozunu kaçırırsan. Zira, detaylarda kaybolup büyük bir fırsatı kaçırma riskiyle karşı karşıya kalabilirsin. Stratejik iş birliklerine açık olmalı ve kontrolü biraz olsun gevşeterek başarının gelmesine izin vermelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, Ay tutulmasının tam merkezinde olduğun bu hafta, ilişkilerinde 'ya tamam ya devam' diyeceksin. Eğer bir ilişkin varsa, bir süredir halı altına süpürdüğün sorunlar bu hafta kaçınılmaz bir yüzleşmeyle ortaya çıkacak. Partnerin bu sorunlara çözüm bulamazsa, ayrılık kaçınılmaz olacak. Öte yandan eğer bekarsan, eski bir aşkın geri dönüşü ile yeni başlayan bir heyecan arasında kalabilirsin. Şimdi, iyi düşünmeli ve doğru kararı vermelisin. İstediğin hangisi? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
