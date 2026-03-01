Sevgili Başak, bu hafta senin için oldukça önemli! Zira Ay'ın burcunda gerçekleşecek tam tutulması, hayatının her bir yanına, her bir köşesine etkisiyle hissedilebilir. Bu göz alıcı tutulma, özellikle de kariyerinle ilgili konularda, bir hasat zamanını başlatabilir. Çalışmalarının meyvelerini toplamaya hazır ol!

Geçtiğimiz hafta başlayan ve birçok kişinin huzursuz olduğu Merkür retrosuna rağmen, kapını çalacak olan teklifler, profesyonel yaşamında artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının habercisi olabilir. Kendi yolunu çizme ve projelerini hayata geçirme arzun ise bu hafta seni durdurulamaz bir enerjiye ve güce dönüştürebilir.

Ancak, her şeyin bir dengesi var değil mi? Bu hafta Mars'ın karşıt burcuna geçişi, iş ortaklıklarında gerilim yaratabilir. Yine de bu süreç de doğru yönetildiği takdirde, büyük başarıların kapısını sonuna kadar aralayabilir. Sadece mükemmeliyetçilik dozunu kaçırmamalı ve detaylarda kaybolmamalısın! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…