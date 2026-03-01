onedio
Başak Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 2 Mart - 8 Mart haftası Başak ve yükselen Başak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 2 Mart - 8 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için oldukça önemli! Zira Ay'ın burcunda gerçekleşecek tam tutulması, hayatının her bir yanına, her bir köşesine etkisiyle hissedilebilir. Bu göz alıcı tutulma, özellikle de kariyerinle ilgili konularda, bir hasat zamanını başlatabilir. Çalışmalarının meyvelerini toplamaya hazır ol! 

Geçtiğimiz hafta başlayan ve birçok kişinin huzursuz olduğu Merkür retrosuna rağmen, kapını çalacak olan teklifler, profesyonel yaşamında artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının habercisi olabilir. Kendi yolunu çizme ve projelerini hayata geçirme arzun ise bu hafta seni durdurulamaz bir enerjiye ve güce dönüştürebilir. 

Ancak, her şeyin bir dengesi var değil mi? Bu hafta Mars'ın karşıt burcuna geçişi, iş ortaklıklarında gerilim yaratabilir. Yine de bu süreç de doğru yönetildiği takdirde, büyük başarıların kapısını sonuna kadar aralayabilir. Sadece mükemmeliyetçilik dozunu kaçırmamalı ve detaylarda kaybolmamalısın! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

