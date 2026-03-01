Sevgili Başak, bugün gökyüzü seninle bir sır paylaşıyor; burcunda gerçekleşen tam Ay tutulması, hayatının yeni bir bölümünü başlatman için sana kadersel bir kapı aralıyor. Bu, sadece bir dönüşüm değil, aynı zamanda bedenini ve ruhunu baştan aşağı yenileme fırsatı.

Bu hafta, sağlığını önceliklerinin en üst sırasına yerleştirmen gerekiyor. Özellikle bağırsak sağlığın ve genel zindeliğin üzerinde durman önem arz ediyor. Bu, sadece fiziksel sağlığını değil, aynı zamanda genel enerji seviyeni ve ruh halini de olumlu yönde etkileyecek.

Unutma ki bu yoğun enerji döneminde kendine şefkat göstermek ve dinlenme molalarını artırmak da çok önemli. Kendine iyi bak! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…