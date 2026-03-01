onedio
2 Mart - 8 Mart Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 2 Mart - 8 Mart haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzü seninle bir sır paylaşıyor; burcunda gerçekleşen tam Ay tutulması, hayatının yeni bir bölümünü başlatman için sana kadersel bir kapı aralıyor. Bu, sadece bir dönüşüm değil, aynı zamanda bedenini ve ruhunu baştan aşağı yenileme fırsatı.

Bu hafta, sağlığını önceliklerinin en üst sırasına yerleştirmen gerekiyor. Özellikle bağırsak sağlığın ve genel zindeliğin üzerinde durman önem arz ediyor. Bu, sadece fiziksel sağlığını değil, aynı zamanda genel enerji seviyeni ve ruh halini de olumlu yönde etkileyecek. 

Unutma ki bu yoğun enerji döneminde kendine şefkat göstermek ve dinlenme molalarını artırmak da çok önemli. Kendine iyi bak! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

