Sevgili Başak, bu hafta seni romantik bir fırtına bekliyor. Aşk hayatında, Ay tutulmasının etkisiyle tam bir duygusal yoğunluk yaşayacaksın. İlişkilerinde, uzun zamandır sümen altı ettiğin problemlerin üzerini örtmenin artık bir anlamı olmayacak. 'Ya tamam, ya devam' demenin vakti geldi. Çünkü bu hafta, tüm sorunların kaçınılmaz bir yüzleşmeyle gün yüzüne çıkacak.

Tam da bu noktada bir süredir halı altına süpürdüğün sorunlarla yüzleşmek zorunda kalacaksın. İlişkindeki bu sorunların üzerine gitmek ve onları çözmek için partnerinle birlikte çaba sarf etmen gerekecek. Ancak eğer partnerin bu sorunlara çözüm bulmak için gerekli çabayı göstermezse, ayrılık kaçınılmaz hale gelebilir. Bu durumda, kalbinin sesini dinlemeli ve neyin senin için en doğru olduğuna karar vermelisin.

Ama eğer bekarsan, bu hafta eski bir aşkın geri dönüşü ile yeni başlayan bir heyecan arasında kalabilirsin. Eski aşkınla yeniden bir araya gelmek mi, yoksa yeni bir heyecana yelken açmak mı? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…