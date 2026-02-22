onedio
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

22.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 23 Şubat - 1 Mart haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu haftanın tam ortasında, yıldızlar seninle oyun oynayabilir. Merkür'ün durağan konumu, zihninde bazı karmaşalar yaratabilir. Bu karmaşa, randevularını, ilaç saatlerini ya da günlük düzenini unutmana neden olabilir. Ama endişelenme, çünkü bu durumun üstesinden gelmek için küçük ama etkili bir çözümümüz var: Not almak ve alarm kurmak. Bu basit adımlar, unutkanlıkla başa çıkmak için mükemmel bir destek sağlar.

Ayrıca, bu hafta vücudunun verdiği sinyalleri göz ardı etmemen önemli. Kendine biraz daha fazla dikkat etmeli ve vücudunun ihtiyaçlarını ertelememelisin. Belki biraz daha fazla uyku, belki biraz daha fazla su, belki de biraz daha fazla rahatlama sana iyi gelebilir. Ayrıca, hekim tavsiyesi ile B vitamini desteğini de bir düşün deriz! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

