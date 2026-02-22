Sevgili Başak, bu haftanın tam ortasında, yıldızlar seninle oyun oynayabilir. Merkür'ün durağan konumu, zihninde bazı karmaşalar yaratabilir. Bu karmaşa, randevularını, ilaç saatlerini ya da günlük düzenini unutmana neden olabilir. Ama endişelenme, çünkü bu durumun üstesinden gelmek için küçük ama etkili bir çözümümüz var: Not almak ve alarm kurmak. Bu basit adımlar, unutkanlıkla başa çıkmak için mükemmel bir destek sağlar.

Ayrıca, bu hafta vücudunun verdiği sinyalleri göz ardı etmemen önemli. Kendine biraz daha fazla dikkat etmeli ve vücudunun ihtiyaçlarını ertelememelisin. Belki biraz daha fazla uyku, belki biraz daha fazla su, belki de biraz daha fazla rahatlama sana iyi gelebilir. Ayrıca, hekim tavsiyesi ile B vitamini desteğini de bir düşün deriz! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…