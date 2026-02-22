onedio
23 Şubat - 1 Mart Başak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 23 Şubat - 1 Mart haftası Başak ve yükselen Başak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 23 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta gökyüzünün seninle ilgili fısıldadığı sırlar ve verdiği ipuçlarına kulak vermelisin. Detayların bu kez senin için sıradan olmaktan çıkıp belki de hayatının dönüm noktası olabilir. Haftanın tam ortasında Merkür'ün durağan bir pozisyonda olacağına dikkat çekmek isteriz. Zira bu noktada, ilerlemeye odaklanmak ve enerjini bu yönde kullanmak senin için son derece kritik olacak.

Tam da bu yüzden retro enerjisi kendini hissettirmeden önce iş planını yeniden şekillendirebilir ve belki de yeni bir yol çizebilirsin. Bu süreçte, ekip içindeki görev dağılımında bazı değişikliklerin gündeme gelmesi de muhtemel. Bu durumda, yeteneklerin ve organizasyon becerilerin ile ön plana çıkma ve parlamaya başlama fırsatı bulabilirsin.

Ya da belki de, kendi işini kurmak için bu kez daha cesur, daha güçlü, daha hırslı ve daha riskli adımlar atabilirsin. Açıkçası, aldığın risklerin sonunda seni bekleyen başarı, tüm çabanı ve emeğini hak edecek. Ve sonunda, başarıyı kucakladığında, tüm zorluklara değecek! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

