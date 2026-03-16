article/comments
Timothee Chalamet Oscar’dan Ödülsüz Döndü: 9 Adaylığa Rağmen Geceyi Boş Geçti

Timothee Chalamet Oscar’dan Ödülsüz Döndü: 9 Adaylığa Rağmen Geceyi Boş Geçti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
16.03.2026 - 10:34

98. Oscar Ödülleri sinema dünyasının gündemini belirleyen bir geceye sahne oldu. Törende birçok yapım ödül kazanırken bazı filmler ise beklentilerin gerisinde kaldı. Bu yapımların başında Timothee Chalamet’in başrolünde yer aldığı Muhteşem Marty filmi geldi. Film toplam dokuz dalda aday gösterilmesine rağmen ödül alamadı. Yapım daha önce de benzer bir tablo yaşamıştı. Tüm bu gelişmeler Muhteşem Marty’nin ödül sezonunu sonuçsuz kapatmasına neden oldu.

Timothee Chalamet’in başrolünde yer aldığı Muhteşem Marty filmi Oscar gecesinden ödül alamadan ayrıldı.

Timothee Chalamet’in başrolünde yer aldığı Muhteşem Marty filmi Oscar gecesinden ödül alamadan ayrıldı.

Yapım toplam dokuz dalda aday gösterilmişti. Film için tören öncesinde büyük beklenti oluşmuştu. Birçok sinema yorumcusu yapımın ödül kazanabileceğini düşünüyordu. Ancak gece sonunda tablo farklı oldu. Muhteşem Marty aday gösterildiği kategorilerin hiçbirinde ödül alamadı.

Film yalnızca Oscar’da değil BAFTA ödüllerinde de benzer bir sonuç yaşamıştı.

Film yalnızca Oscar’da değil BAFTA ödüllerinde de benzer bir sonuç yaşamıştı.

BAFTA’da yapım tam 11 dalda adaylık elde etmişti. Buna rağmen törenden ödülsüz ayrılmıştı. Böylece film ödül sezonunda beklediği başarıyı yakalayamadı. Timothee Chalamet performansıyla öne çıkan isimlerden biriydi. 

Oscar gecesinde birçok güçlü yapım yarıştı. Bu rekabet bazı filmler için sürpriz sonuçlar doğurdu. Muhteşem Marty de bu yapımlardan biri oldu. Filmin aday olduğu kategorilerde farklı projeler ödül kazandı.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
