Timothee Chalamet Oscar’dan Ödülsüz Döndü: 9 Adaylığa Rağmen Geceyi Boş Geçti

98. Oscar Ödülleri sinema dünyasının gündemini belirleyen bir geceye sahne oldu. Törende birçok yapım ödül kazanırken bazı filmler ise beklentilerin gerisinde kaldı. Bu yapımların başında Timothee Chalamet’in başrolünde yer aldığı Muhteşem Marty filmi geldi. Film toplam dokuz dalda aday gösterilmesine rağmen ödül alamadı. Yapım daha önce de benzer bir tablo yaşamıştı. Tüm bu gelişmeler Muhteşem Marty’nin ödül sezonunu sonuçsuz kapatmasına neden oldu.