Oscar’da Epstein Göndermesi: Conan O’Brien Sahnedeki Sözleriyle Dikkat Çekti

Sinema dünyasının en önemli ödül gecelerinden biri olan Oscar töreni bu yıl da geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edildi. 98. Oscar Ödül Töreni ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlendi. Hollywood’un tanınmış isimleri bu özel gece için bir araya geldi. Tören her yıl olduğu gibi kırmızı halı görüntüleriyle başladı. Oyuncular ve yönetmenler geceye özel hazırlanan kıyafetlerle dikkat çekti. Bu yılki törenin sunuculuğunu komedyen ve talk show sunucusu Conan O’Brien üstlendi. O’Brien’ın sahnedeki konuşmaları ise gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.