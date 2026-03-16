Oscar Adayı The Voice of Hind Rajab’ın Başrolü, Filistinlilere Yönelik Vize Yasağından Dolayı Törene Gelememiş

Merve Ersoy - TV Editörü
16.03.2026 - 09:15 Son Güncelleme: 16.03.2026 - 09:16

98. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Oscar Ödül töreninde önemli anlar yaşandı, önemli mesajlar verildi. En İyi Yabancı Film dalında Oscar adayı The Voice of Hind Rajab’ın başrollerinden Motaz Malhees'in törene katılamama nedeni gündem oldu.

The Voice of Hind Rajab, 2025'in en çok ses getiren yapımlarından biri oldu.

Savaşın yerle bir ettiği Gazze'de bir arabanın içinde mahsur kalan 6 yaşındaki bir kız çocuğuyla saatler boyunca telefonda kalan Filistin Kızılayı gönüllülerini izlediğiniz filmde savaşın etkilerini iliklerinize kadar hissediyorsunuz.

Oscar ödüllerinde Yabancı Dilde En İyi Film adayı olan The Voice of Hind Rajab, ödül alamamasına rağmen gündemdeki yerini aldı.

Filmde Omar karakterine hayat veren Motaz Malhees, Trump'ın Filistinlilere uyguladığı yasak nedeniyle törene katılamadı. Kaouther Ben Hania, Donald Trump'ın Filistin'e yönelik yasağı nedeniyle Motaz Malhees'in Oscar törenine katılamayacağını açıkladı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
