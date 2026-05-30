Kanye West İstanbul Konserini YouTube Hesabından Canlı Yayınlandı

Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.05.2026 - 23:09
Beklenen gün geldi! Kanye West, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda verdiği dev konserle İstanbul'u adeta ayağa kaldırdı. Stadyum çevresinde kilometrelerce kuyruk oluşurken, konsere katılamayanlar için de sürpriz bir gelişme yaşandı. Kanye West İstanbul konseri, ünlü rapçinin YouTube hesabından canlı yayınlanıyor. 

Aylar boyunca adeta nefesler tutulmuş, dünyanın en çok konuşulan rapçisi Kanye West'in Türkiye'ye geleceği gün dört gözle beklenmişti.

Ve sonunda beklenen an geldi! Kanye West, birkaç saat önce Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kendisini aylardır heyecanla bekleyen binlerce hayranıyla buluştu. Kariyerinin en büyük konserlerinden birine imza atan ünlü rapçi, daha sahneye çıkmadan İstanbul'u hareketlendirmeyi başardı.

Konser alanına ulaşmak isteyen binlerce kişinin aynı anda yollara düşmesi nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, stadyum çevresinde de saatler öncesinden yoğunluk yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kilometrelerce uzayan insan kuyrukları dikkat çekerken, konser öncesinde yaşanan izdiham gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Ancak tüm bu kalabalığa rağmen ortaya çıkan atmosfer görenleri büyüledi. Paylaşılan videolara bakılırsa İstanbul'daki Kanye West gecesi tam anlamıyla kusursuz ilerliyor. Sahne şovları, görsel efektler ve enerjisiyle hayranlarını mest eden West, Türkiye'de adeta gövde gösterisi yapıyor.

Üstelik gecenin dikkat çeken bir başka detayı daha var!

Konsere gidemeyenler ya da son anda bilet bulamayanlar için Kanye West ekibi sürpriz bir hamle yaptı. Ünlü yıldızın İstanbul konseri, resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Konserin ilk dakikalarından itibaren devam eden yayın sayesinde dünyanın dört bir yanındaki hayranlar bu tarihi geceye anbean tanıklık edebildi. Dahası, yayının en başına sarıp konseri baştan sona izlemek de mümkündü. Görüntü kalitesi ve ses performansı ise izleyenlerden tam not aldı. Son derece net ve berrak görüntülerle hazırlanan yayında profesyonel bir prodüksiyon dikkat çekti. Kanye West'in ekibinin bu canlı yayın için özel bir hazırlık yaptığı açıkça görülürken, evinde ekran başında olanlar da kendilerini adeta stadyumun içindeymiş gibi hissetti.

Belli ki Kanye West, sadece stadyumdaki on binlere değil, ekran başındaki milyonlara da unutulmaz bir gece yaşatmaya kararlıydı.

Konserin bitmesiyle beraber canlı yayın da sona erdi. Kanye West'in tüm geceyi bir video olarak yayınlaması heyecanla bekleniyor.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
