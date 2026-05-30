Kanye West İstanbul Konserini YouTube Hesabından Canlı Yayınlandı

Konsere gidemeyenler ya da son anda bilet bulamayanlar için Kanye West ekibi sürpriz bir hamle yaptı. Ünlü yıldızın İstanbul konseri, resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Konserin ilk dakikalarından itibaren devam eden yayın sayesinde dünyanın dört bir yanındaki hayranlar bu tarihi geceye anbean tanıklık edebildi. Dahası, yayının en başına sarıp konseri baştan sona izlemek de mümkündü. Görüntü kalitesi ve ses performansı ise izleyenlerden tam not aldı. Son derece net ve berrak görüntülerle hazırlanan yayında profesyonel bir prodüksiyon dikkat çekti. Kanye West'in ekibinin bu canlı yayın için özel bir hazırlık yaptığı açıkça görülürken, evinde ekran başında olanlar da kendilerini adeta stadyumun içindeymiş gibi hissetti.

Belli ki Kanye West, sadece stadyumdaki on binlere değil, ekran başındaki milyonlara da unutulmaz bir gece yaşatmaya kararlıydı.

Konserin bitmesiyle beraber canlı yayın da sona erdi. Kanye West'in tüm geceyi bir video olarak yayınlaması heyecanla bekleniyor.