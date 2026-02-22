Sevgili Başak, bu hafta senin için oldukça önemli bir döneme giriyoruz. Gökyüzünde bir araya gelen Merkür ve Venüs, senin için önemli mesajlar taşıyor. Bu iki gezegenin kavuşumu, belki de uzun zamandır beklediğin bir konuşmayı, bir açıklığı gündeme getirebilir.

Bu kavuşum, yumuşak ama bir o kadar da etkili bir konuşmayı işaret ediyor. Belki de küçük bir jest, büyük bir kırgınlığı bile silebilir. Belki de bir 'merhaba' demek, bir 'nasılsın' sormak, bir 'özledim' demek... İletişiminin ne kadar güçlü olduğunu unutma ve bu gücünü kullan. İletişim, bu dönemde senin için şifalı bir etki yaratabilir.

Bu hafta, detaylara odaklanmanı öneriyoruz. Belki de gözden kaçırdığın bir ayrıntı, belki de üzerinde durmadığın bir konu; aslında aşkın ta kendisine sarılmanı sağlayacak! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…