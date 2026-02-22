onedio
23 Şubat - 1 Mart Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 23 Şubat - 1 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 23 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için oldukça önemli bir döneme giriyoruz. Gökyüzünde bir araya gelen Merkür ve Venüs, senin için önemli mesajlar taşıyor. Bu iki gezegenin kavuşumu, belki de uzun zamandır beklediğin bir konuşmayı, bir açıklığı gündeme getirebilir.

Bu kavuşum, yumuşak ama bir o kadar da etkili bir konuşmayı işaret ediyor. Belki de küçük bir jest, büyük bir kırgınlığı bile silebilir. Belki de bir 'merhaba' demek, bir 'nasılsın' sormak, bir 'özledim' demek... İletişiminin ne kadar güçlü olduğunu unutma ve bu gücünü kullan. İletişim, bu dönemde senin için şifalı bir etki yaratabilir.

Bu hafta, detaylara odaklanmanı öneriyoruz. Belki de gözden kaçırdığın bir ayrıntı, belki de üzerinde durmadığın bir konu; aslında aşkın ta kendisine sarılmanı sağlayacak! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

