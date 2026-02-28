Sevgili Başak, bu ayın başında burcunda gerçekleşen Ay tutulması, hayatındaki tüm ikili ilişkileri adeta bir kadersel sınavın eşiğine getiriyor. Kendini başkalarına adadığın, belki de biraz da kendini unuttuğun o eski yapıyı yıkıp artık tamamen kendi merkezine, kendi benliğine dönme kararı alıyorsun. Şimdi bir de seninle aynı frekansta olmayan, enerjini düşüren ortaklıkları ve anlaşmaları sonlandırıp profesyonel kimliğini baştan aşağı yenileme zamanı! Kendini yeniden tanımlama fırsatı bulduğun bu dönemde, Mart ayının enerjisi ile kendi işini kurabilirsin.

Zaten ayın ortasında Merkür retrosunun son bulması da bu konuda seni destekleyecektir. Kariyerindeki tıkanıklıklar yerini müthiş bir akışa ve netliğe bırakabilir. Zihninin berraklaşmasıyla beraber ise stratejik kararlarını çok daha hızlı ve etkili bir şekilde uygulamaya koyabilirsin. İş hayatındaki belirsiz hava dağılırken, önüne çıkan fırsatları da dikkatle değerlendir. Geleceğini yeniden şekillendirebilirsin!

Peki ya aşk? Mars’ın etkisiyle ikili ilişkilerinde tutku ve dürüstlüğün ön planda olduğu bir dönem başlıyor. Şimdi aşka atılabilirsin... Bekar Başak burcu kalmayacak! Çünkü duygusal anlamda çok daha samimi bir paylaşıma girmeye karar veriyorsun. Sevgi bağını her zamankinden çok daha sağlam temellere oturtuyorsun. Galiba mantığı bir kenara bırakıp tamamen kalbinle hareket ediyorsun artık. Aşktan beklediğin duygu ve tutku dolu çekimi de sonunda kabul ediyorsun. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…