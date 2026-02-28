Sevgili Başak, bu ay Mars'ın enerjik ve tutkulu etkisiyle, ikili ilişkilerinde yeni bir sayfa açıyorsun. Bu dönem, aşka dair cesaretini toplaman ve kalbinin sesini dinlemen için mükemmel bir fırsat olabilir. Özellikle de bekarsan, hazır olmalısın! Çünkü bu dönemde duygusal anlamda çok daha derin ve samimi bir paylaşıma yöneliyorsun.

Sevgi bağını sarsılmaz temellere oturtma kararı alabilirsin ve bu, kalbinde her zamankinden daha güçlü bir bağ oluşturuyor. Mantığını bir kenara bırakıp kalbinin ritmini takip etmeye var mısın? Görünen o ki aşktan beklediğin duygu ve tutku dolu çekimi kabul etmek üzeresin. Ve bu sana hiç olmadığı kadar iyi gelecek! Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…