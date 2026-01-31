onedio
Şubat Başak Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
Şubat 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

31.01.2026 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Başak ve yükselen Başak burçlarının Şubat ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Şubat ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu ay Merkür retrosunun etkileri, sağlıkla ilgili konuları daha da ön plana çıkabilir. Bu dönemde bedeninden gelen küçük ama önemli sinyalleri daha net bir şekilde algılayabileceksin. Ancak Şubat boyunca dikkatini dağıtan küçük ayrıntılara takılmak yerine, bedeninin genel ritmini ve enerjisini hissetmeye çalışman daha faydalı olabilir. Kendini daha bütünsel bir şekilde algılamak, sağlığını korumak ve iyileştirmek için önemli bir adım olacaktır.

Galiba artık her şeyi 'doğru' yapma çabasından biraz olsun uzaklaşmak ve hayatın akışına izin vermek, özellikle sindirim sistemin ve uyku düzenin üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Bu dönemde, kendini daha rahat hissetmek ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için hayatındaki stresi azaltmak önemli olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

