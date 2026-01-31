Sevgili Başak, bu ay Merkür retrosunun etkileri, sağlıkla ilgili konuları daha da ön plana çıkabilir. Bu dönemde bedeninden gelen küçük ama önemli sinyalleri daha net bir şekilde algılayabileceksin. Ancak Şubat boyunca dikkatini dağıtan küçük ayrıntılara takılmak yerine, bedeninin genel ritmini ve enerjisini hissetmeye çalışman daha faydalı olabilir. Kendini daha bütünsel bir şekilde algılamak, sağlığını korumak ve iyileştirmek için önemli bir adım olacaktır.

Galiba artık her şeyi 'doğru' yapma çabasından biraz olsun uzaklaşmak ve hayatın akışına izin vermek, özellikle sindirim sistemin ve uyku düzenin üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Bu dönemde, kendini daha rahat hissetmek ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için hayatındaki stresi azaltmak önemli olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…